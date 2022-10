TOH, CHI SI RIVEDE! INGHILTERRA E MACEDONIA DEL NORD (CHE CI HA SBATTUTO FUORI DAL MONDIALE) SULLA STRADA DELL’ITALIA PER EURO 2024. NEL GRUPPO ANCHE UCRAINA E MALTA (CHE HA SOSPESO IL CT ITALIANO MANGIA COINVOLTO IN UNO SCANDALO SESSUALE) – MANCINI: “NON CI SONO PARTITE SEMPLICI, MA IL GIRONE È ABBORDABILE” – PASSANO LE PRIME DUE E STAVOLTA NON VOGLIAMO NEPPURE SENTIR PARLARE DI PLAYOFF…

Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

raspadori mancini

Il ricordo più bello e quello più brutto. L'Italia nell'urna di Francoforte pesca l'Inghilterra, che ha battuto nella finale di Wembley e ritroveremo come rivale più pericolosa nel girone di qualificazione a Euro 2024, che si giocherà tra venti mesi e in cui siamo chiamati a difendere il titolo vinto nell'estate magica del 2021.

Ma prima bisogna staccare il biglietto per la Germania e stavolta non bisognerà sbagliare la sfida (doppia) con la Macedonia del Nord, che ci ha sbattuto fuori dal Mondiale in Qatar e rappresenta la pagina più buia di Mancini. Completano il gruppo C Ucraina e Malta. Siamo in un girone da cinque perché a giugno giocheremo le finali di Nations League in Olanda.

Passano le prime due e stavolta non vogliamo neppure sentir parlare di playoff. «Ero certo che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia», dice il c.t. anche se non sembra troppo sconsolato. «Non ci sono partite semplici, ma il girone è abbordabile». In realtà, complici risultati sorprendenti in Nations, è più complicato di quanto era lecito aspettarsi considerando che eravamo teste di serie.

roberto mancini 2

La Macedonia è l'occasione per un molto parziale riscatto visto l'epilogo amaro della sfida di Palermo. E al tempo stesso un monito. «Perché certe partite possono capitare». Agli azzurri è capitata nel momento sbagliato.

In gioco ci sono anche i sentimenti. «Con l'Ucraina dovremo tenere a bada le emozioni. Sono anche una buona squadra», purtroppo devastata dalla guerra. Malta, invece, oggi è sulla bocca di tutti per aver sospeso il c.t., l'italiano Devis Mangia, già allenatore della nostra Under 21, accusato da un suo giocatore di molestie sessuali. Vedremo come finirà la vicenda.

roberto mancini 1

La sfida sarà con l'Inghilterra, che abbiamo battuto anche di recente a Milano nel girone di Nations League. Sarà la rivincita della rivincita, anche se non ci dobbiamo aspettare un duello in piena regola considerando che in Germania andranno le prime due. «Italia-Inghilterra è sempre un grande classico», dice Mancio e sarà l'occasione per sfidare i Tre Leoni ancora a Wembley visto che l'ultima volta, complici le porte chiuse imposte agli inglesi, siamo andati a Wolverhampton.

L'esordio sarà proprio con i sudditi del Re ma in casa, il 23 marzo, e vediamo se la Figc sceglierà ancora San Siro. A Wembley ci andremo tra un anno, il 17 ottobre. Chiusura in Ucraina il 20 novembre 2023: ci sarà tempo per capire dove. A settembre ha ottenuto ospitalità dalla Polonia.

mancini vialli europei