Estratto dell'articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

I guai per Sandro Tonali potrebbero non essere finiti. La federazione inglese lo ha ufficialmente deferito per la violazione della regola sulle scommesse, accusandolo di aver puntato 50 volte sul calcio tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023, nei due mesi in cui è rimasto al Newcastle prima dell’avvio delle indagini che hanno portato alla squalifica, inflittagli dalla Figc, che sta attualmente scontando. Tonali ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse, che potrebbero portare anche ad un prolungamento dello stop per il centrocampista che i Magpies hanno preso la scorsa estate dal Milan.

L’INDAGINE

L’inchiesta delle federcalcio inglese è partita dopo la chiusura di quella italiana, […] l’FA, visto che il giocatore aveva ammesso di essere affetto da ludopatia, ha voluto appurare se l’ex milanista avesse continuato a scommettere anche dopo il suo trasferimento a Newcastle. […] Il comunicato della federazione non specifica se il centrocampista azzurro abbia o meno scommesso sulle partite della sua squadra, limitandosi a dire che si trattano di scommesse su “partite di calcio”.

COSA RISCHIA

NICOLO Zaniolo e SANDRO Tonali accompagnati da Buffon all'interrogatorio.

Tonali per ora è stato deferito e non condannato, al contrario di quello che è successo con la Figc. Proprio perché il giocatore è già colpito da squalifica, l’FA potrebbe decidere, in caso di conferma delle accuse, di ritenere le sue sanzioni coperte dallo stop già inflitto al centrocampista dalla federazione italiana e mantenere inalterata la data del suo ritorno in campo a fine agosto. Oppure la federazione inglese potrebbe decidere di imporre una squalifica ulteriore a Tonali, considerato anche l’altissimo numero di violazioni in un tempo così minimo. […]

