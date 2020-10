7 ott 2020 17:02

TOP GANNA: ARRIVA DA SOLO A CAMIGLIATELLO SILANO IN UNA TAPPA DI QUASI MONTAGNA - BARTOLETTI: "È UN FENOMENO. NON È SOLTANTO IL PIÙ FORTE CRONOMAN DEL MONDO (PER NON PARLARE DEI SUOI TRIONFI SU PISTA) MA OGGI HA DIMOSTRATO DI ESSERE IN GRADO DI POTER COMPIERE QUALSIASI IMPRESA. IL CT DAVIDE CASSANI QUALCHE GIORNO FA MI HA DETTO: "QUESTO È IN GRADO DI VINCERE OVUNQUE"! CREDO PROPRIO CHE ABBIA RAGIONE” - ALMEIDA RESTA IN MAGLIA ROSA