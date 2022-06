TOP OF THE “POZ” – RIBALTONE NELL’ITALBASKET: PETRUCCI SILURA MEO SACCHETTI CHE AVEVA RIPORTATO GLI AZZURRI ALLE OLIMPIADI. IL NUOVO CT E’ GIANMARCO POZZECCO – PRIMA AMICHEVOLE CONTRO LA SLOVENIA DI DONCIC, TRA 93 GIORNI L'INIZIO DEGLI EUROPEI - VITA, CANESTRI, DONNE E GANG BANG DEL NUOVO CT: LA NOTTE CON SAMANTHA DE GRENET, I 4 ANNI CON LA CACCIATORI E QUELL’ORGIA UN PO’ FANTOZZIANA - VIDEO

Matteo De Santis per “la Stampa”

In una sala del Palazzo H del Coni, con pochi giri di parole e un abbraccio freddo, si consuma l'ultimo passo del minuetto rivisitato dalla compagnia dell'Italbasket. A 93 giorni dall'inizio degli Europei si cambia coreografia e partitura, con il presidente federale Gianni Petrucci che decide di sfilare la panchina azzurra a Meo Sacchetti e avvia, in anticipo di tre mesi sui programmi, la rivoluzione per piazzarci Gianmarco Pozzecco, attuale vice di extralusso di Ettore Messina a Milano.

L'incontro romano, approntato quasi per direttissima, è servito per far definitivamente scoppiare una coppia di separati in casa che non sarebbe riuscita a convivere, come da contratto, fino a settembre: una risoluzione contrattuale nella forma, ma talmente unilaterale per scelta e volontà da parte del numero uno della Fip da renderla di fatto un esonero nella sostanza.

«Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare. Non è dipeso da me e non me l'aspettavo. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina», il commiato sui social di Sacchetti, nocchiero comunque capace di riportare la carrozza dell'Italbasket alle Olimpiadi dopo 17 anni di latitanza.

Dai ringraziamenti, comprensivi di una menzione per Ettore Messina (suggeritore della scelta di Sacchetti alla Fip nel 2017), manca non proprio casualmente ogni riferimento alla Federbasket. Non è un segreto, però, che da tempo il prescelto sia Gianmarco Pozzecco. In realtà il regno del "Poz", pietra angolare di un progetto biennale che si spera possa includere anche i Mondiali del 2023 e le Olimpiadi del 2024, sarebbe dovuto scattare dopo gli Europei.

Il precipitare della situazione, innescata dal pubblico botta e risposta neanche tanto indiretto sul richiamare i big (Hackett e Belinelli, soprattutto) in Nazionale tra Petrucci («Voglio che il ct convochi tutti i migliori, se non lo fa non è un grande allenatore») e Sacchetti («Punto sul gruppo di Tokyo») di una settimana prima, ha velocizzato il ribaltone: lavori già in corso per lo staff dei vice (Galbiati verso la conferma, con Bucchi si farà il punto al termine dei playoff di Sassari e spunta l'ipotesi Ramondino) e per la presentazione a Milano, compatibilmente con le scadenze playoff dell'Olimpia.

Per la prima panchina da ct azzurro di Pozzecco c'è già una data e un luogo: il 25 giugno, in amichevole con la Slovenia del fenomeno Doncic, nella sua Trieste. Casualità dolce casualità.

