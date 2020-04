TOP OF THE "POZ": “TANJEVIC MI AVEVA ESCLUSO E IO HO GUFATO L’ITALBASKET AGLI EUROPEI DEL ’99. LA FINALE? L’HO VISTA ALL’AQUAFAN CON BAGATTA…” – POZZECCO, IL GENIO RIBELLE DEL BASKET ITALIANO, A #CASASKYSPORT PARLA DI DE ROSSI, TOTTI, IBRA E DELLA SUA AVVENTURA SULLA PANCHINA DELLA DINAMO SASSARI - “VOGLIO CONTINUARE A FARE IL MONA IN GIRO PER IL MONDO…” – VIDEO

pozzecco

“Ho tifato contro l’Italbasket agli Europei del ‘99”. Il genio ribelle della pallacanestro italiana, Gianmarco Pozzecco, si racconta senza ipocrisie a #CasaSkySport e torna sulla esclusione dalla squadra che salì sul tetto d’Europa. ”Tanjevic aveva una sua idea per la Nazionale con Meneghin e Basile ed essere la terza scelta non mi andava. Ho voluto sempre vivere le cose da protagonista nello sport a costo di ritrovarmi escluso. A costo di ritrovarsi all’Aquafan di Riccione con Guido Bagatta a vedere la finale: "L'esperienza peggiore della vita...". Il "Poz" ha metabolizzato il taglio. "Tanjevic fu molto diretto e mi disse: 'Per me non sei un giocatore di livello europeo'. Oggi da allenatore condivido la scelta del coach. E poi l’argento olimpico vinto ad Atene nel 2004 è un derivato da quell’esperienza negativa. Senza quell’esclusione, seguita poi da quella agli Europei di Svezia 2003, non avrei mai trovato gli stimoli giusti…”

pozzecco 5

Il coach triestino della Dinamo Sassari racconta la sua quarantena ("Se dovessi prendere il coronavirus, rischierei di non farcela vista l'età"), si entusiasma per il libro “L’ultimo rigore di Faruk” del giornalista Gigi Riva e affonda il colpo contro la cultura sportiva “becera” del nostro Paese focalizzata sul risultato: “Ci sono tanti aspetti che dovremo imparare a prendere in considerazione al pari del risultato finale. Abbiamo due sportivi in Italia, De Rossi e Totti, che ce li invidiano all’estero. Hanno fatto una scelta romantica vestendo sempre la stessa maglia. Ho un grandissimo rispetto per loro”.

De Rossi ha detto che studierà da allenatore e nel suo percorso andrà ad assistere a un allenamento di Pozzecco: “Mi ha fatto piacere ma ancora di più mi piace la motivazione che ha dato. Daniele apprezza il rapporto che ho creato con i miei giocatori”. Top of the “Poz”. Purtroppo o per fortuna giocatori con una personalità bizzarra come la mia in giro non ce ne sono, il mondo dello sport ormai non consente più di averne. Ibrahimovic? Un giocatore di personalità. Mi auguro che resti al Milan. Uno come lui può essere destabilizzante, ma nel momento in cui il gruppo lo accetta diventa un idillio”.

pozzecco 1

Come sarà il basket dopo lo stop? "Se la pallacanestro andrà in crisi di budget, si farà di necessità virtù. Sarà l’occasione per vedere sul parquet più italiani. Allenare a Trieste in futuro? “Non mi passa per la testa perché non voglio tornare a vivere a con i miei, preferisco continuare a fare il mona in giro per il mondo…"

pozzecco 44 pozzecco

POZZECCO USA ITALIA