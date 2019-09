TORNA "RINGHIO", TUTTO E' PERDONATO – IL FIGLIO DI SINGER E’ A MILANO, PREVISTO SUMMIT CON I DIRIGENTI DOPO L’AVVIO CHOC DI CAMPIONATO: SI VALUTA ANCHE IL RITORNO SULLA PANCHINA ROSSONERA DI GATTUSO, RICHIESTO A FUROR DI POPOLO - IL FONDO ELLIOTT, CHE VUOLE INNALZARE IL VALORE DEL CLUB PER POI RIVENDERLO AL MIGLIOR OFFERENTE, NON PUÒ PERMETTERSI UNA STAGIONE FLOP...

Da www.liberoquotidiano.it

PAUL SINGER ELLIOTT MILAN

Primi momenti di difficoltà del Milan americano ed ecco che i pezzi grossi dirigenziali scendono in campo. Gordon Elliott Singer, figlio del patron rossonero Paul, si è fatto vivo a San Siro per accertarsi dello stato di salute della sua creatura che, a giudicare dai risultati, non se la sta passando granché bene. Ciò non è una buona notizia, visto che l'obiettivo del Fondo è quello di innalzare il valore del club per poi rivenderlo al miglior offerente, quindi si è reso necessario un incontro con i dirigenti in programma oggi a casa Milan per studiare il da farsi.

giampaolo

Nel post-partita, come si legge su La Gazzetta dello Sport, c'è stato un lungo vertice notturno a San Siro che ha visto coinvolti il CFO Zvonimir Boban, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, i quali si sono arrovellati per cercare una soluzione che potesse sortire la tanto anelata svolta. Maldini, davanti ai microfoni e alle telecamere, aveva rinnovato la fiducia al mister Marco Giampaolo, condividendo le responsabilità insieme a tecnico e giocatori del momento poco felice attraversato dalla compagine meneghina.

gattuso 5

Gli esiti dei summit li si potranno scoprire soltanto in futuro, dopo il match di Marassi contro il Genoa prima della sosta per le Nazionali. Secondo le ultime indiscrezioni, si è valutato anche per un ritorno sulla panchina rossonera del bistrattato Gennaro Gattuso, richiesto a furor di popolo dopo il suo discreto anno e mezzo alla guida dei rossoneri. Ammesso che il tecnico calabrese accetti di ritornare, prospettiva al momento irrealizzabile.

giampaolo meme 99 singer fondatore fondo elliott