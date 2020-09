IL TORO IN MANO A PUPI? – L’AMBASCIATORE IN ITALIA DEL BELIZE, PUPI D’ANGIERI, ESCE ALLO SCOPERTO E MOSTRA INTERESSE PER RILEVARE IL TORINO – “SONO JUVENTINO, MA MIO NONNO ERA GRANATA E PER QUESTO IL SOPRANNOME È PUPI IN ONORE DI PAOLO PULICI” – LE DUE CONDIZIONI IMPRESCINDIBILI PER APRIRE LA TRATTATIVA: CAIRO DEVE VOLER VENDERE E LA APPENDINO DEVE CONCEDERGLI LA POSSIBILITÀ DI…

Da tuttomercatoweb.com

pupi d'angieri

"Cairo, ci siamo", titola l'edizione odierna di Tuttosport con le parole del magnate Pupi D'Angieri, ambasciatore in Italia per gli affari esteri del Belize, che esce allo scoperto per il Torino: "Sono juventino, ma il mio soprannome è Pupi in onore del nonno granata. Per fare una grande squadra servono tanti soldi. Mi interessa il business stadio". Ora resta da vedere la disponibilità di Urbano Cairo ad aprire le trattative.

CI SAREBBE UN COMPRATORE PER IL TORINO

Elena Rossin per torinogranata.it

cairo gazzetta

Questa mattina i tifosi del Toro al loro risveglio hanno trovato una notizia bomba rilanciata da Tuttosport dopo che alla trasmissione di Chiambretti Tiki Taka lunedì notte era stata sganciata: c’è un magnate che è interessato a comprare il Torino. E’ Nunzio Alfredo D’Angieri che nel 2017 era al 601° posto della classifica di Forbes degli uomini più ricchi al mondo.

cairo

Per evitare di creare false illusioni va detto subito che il signore è intenzionato a comprare il Torino ma devono verificarsi due condizioni: la prima, Cairo deve voler vendere e lui deve convincerlo a intavolare una trattativa che poi vada a buon fine. La seconda, non meno rilevante della prima, è che D’Angieri ha già dichiarato che è interessato al business dello stadio per cui il Comune di Torino dovrà volergli vendere il Grande Torino Olimpico.

cairo belotti

C’è anche un particolare che potrebbe subito far storcere il naso a più di un tifoso granata. Infatti, D’Angieri ha chiaramente detto di essere tifoso della Juventus, ma che suo nonno era del Toro e per questo il suo soprannome è Pupi in onore di Paolo Pulici, of course. Diciamo che almeno lo ha dichiarato subito non presentandosi come tifoso, ma un uomo d’affari.

pupi d'angieri

Accantonando la questione fede calcistica, l’unica cosa importante è che se D'Angieri ha una vera intenzione di comprare il Torino, in tal senso la prudenza non è mai troppa stante i precedenti, dopo essere venuto allo scoperto deve passare ai fatti concreti e bussare alla porta di Cairo.

Sicuramente il presidente del Torino non ha apprezzato che il signor D’Angieri abbia parlato pubblicamente prima che con lui, ma se ci sarà un’offerta congrua fatta nelle opportune sedi e nei modi consoni a una trattativa di questo tipo forse Cairo sorvolerà sull’uscita pubblica di questo potenziale acquirente che intanto dovrà anche trattare con la sindaca Appendino visto che comprerebbe il Torino poiché è interessato al business dello stadio.

Che dire? Mah, più che illudersi o parlare è meglio stare alla finestra e vedere se ci saranno sviluppi e in quale direzione.

urbano cairo foto mezzelani gmt5 PUPI D'ANGIERI 1 PUPI D'ANGIERI DALAI LAMA PUPI D'ANGIERI 11 PUPI D'ANGIERI CON PAPA FRANCESCO

pupi d'angieri pupi d'angieri PUPI D'ANGIERI ARAFAT PUPI D'ANGIERI NANCY BRILLI PUPI D'ANGIERI 4 PUPI D'ANGIERI FIDEL CASTRO