TORO SCATENATO! - LA FRECCIATA DI LAUTARO MARTINEZ A ROMELU LUKAKU: "CI SONO RIMASTO MALE, HO PROVATO A CHIAMARLO IN QUEI GIORNI DI CAOS, NON MI HA MAI RISPOSTO, LO STESSO HA FATTO CON ALTRI MIEI COMPAGNI. SONO RIMASTO DELUSO. GLI AUGURO IL MEGLIO. MA NON MI ASPETTAVO UN COMPORTAMENTO SIMILE" - SULLE VOCI DI UN INTERESSAMENTO DELL'ARABIA SAUDITA: "È VERO, LE PROPOSTE SONO ARRIVATE, INUTILE NEGARLO, SONO TANTI SOLDI, MA VOGLIO CONTINUARE A GIOCARE AD ALTI LIVELLI..."

Estratto da www.calciomercato.com

Lunga intervista concessa da Lautaro Martinez, neo-capitano dell'Inter, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. […]

lautaro martinez

PESO NELLO SPOGLIATOIO

"Sono preparato, sono pronto per questo. Per me è un vanto, voglio essere all’altezza dei tanti campioni che hanno indossato la fascia nella storia dell’Inter e rendere tutti orgogliosi di me. E’ vero, sono andati via giocatori importanti, ora c’è un gruppo più giovane. Ma io inizio ora la mia sesta stagione qui: capisco tutto, conosco tutto, quello che ho imparato lo metto a disposizione".

inter spezia lukaku lautaro

[…]

CHAMPIONS E SCUDETTO

"Abbiamo perso per strada tantissimi punti in campionato. Ma ripartiamo dalla finale di Champions. Perché quella partita e quella competizione hanno fatto crescere singolarmente tutti noi dal punto di vista calcistico. Abbiamo lasciato un’immagine importante di noi, abbiamo dato un segnale al mondo».

lukaku lautaro martinez 1

SCUDETTO

"Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo. Io e i miei compagni ce lo siamo detti, abbiamo lasciato l’Inter in alto, la gente si aspetta tanto da noi e noi da lì ripartiremo. Questa è una società abituata a vincere. E perché abbiamo fame. Io voglio vincere sempre, anche le partitine in allenamento. E questo messaggio voglio trasmetterlo ai più giovani"

lukaku lautaro martinez 3

[…] CASO LUKAKU

"Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Se me lo aspettavo un comportamento simile? No".

empoli inter lukaku e lautaro

NO ALL'ARABIA

"È vero, le proposte sono arrivate. Ma sono felice all’Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me. Di sicuro l’aspetto economico ti entra nella testa, inutile negarlo, sono tanti soldi eh... Ma poi dipende dal singolo: io ad esempio ho scelto così perché voglio continuare a giocare ad alti livelli, penso già a prepararmi bene per la prossima Coppa America o il prossimo Mondiale con l’Argentina".

[…]

