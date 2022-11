TORO SCATENATO! - GIUSEPPE CANDELA: "CHE CI FACEVA IERI SERA FESTANTE LAUTARO MARTINEZ AL JUST CAVALLI DI MILANO? DOPO LA PESANTE SCONFITTA CONTRO LA JUVENTUS, CHE HA PORTATO L'INTER A MENO UNDICI DALLA VETTA, L'ARGENTINO NON SI È SOFFERMATO SULLA CRISI DEI NERAZZURRI MA SI È SCATENATO IN PISTA TRA BALLI E DIVERSI BRINDISI - L'OCCASIONE? IL COMPLEANNO DELLA COMPAGNA AGUSTINA GANDOLFO. I FESTEGGIAMENTI SONO ANDATI AVANTI FINO A NOTTE FONDA. DOMANI L'INTER È DI NUOVO IN CAMPO…" - VIDEO

Giuseppe Candela per Dagospia

Una domenica da dimenticare, un lunedì da leoni. Non sul campo ma in discoteca. Che ci faceva ieri sera festante Lautaro Martinez al Just Cavalli di Milano? Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, che ha portato l'Inter a meno undici dalla vetta, l'argentino non si è soffermato sulla crisi dei nerazzurri ma si è scatenato in pista tra balli e diversi brindisi. L'occasione? Il compleanno della compagna Agustina Gandolfo. I festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda. Domani l'Inter è di nuovo in campo, sfiderà il Bologna. Con la speranza dei tifosi che a poche ora dai balli sfrenati, il Toro faccia i movimenti giusti anche in campo.

