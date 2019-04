28 apr 2019 22:41

TORO SCATENATO - SOTTO GLI OCCHI DI CONTE E BONUCCI I GRANATA METTONO KO IL MILAN E SOGNANO IL 4° POSTO – CORSA CHAMPIONS DA IMPAZZIRE: LA ROMA RESTA QUARTA IN ATTESA DELL’ATALANTA – COSTACURTA AL "CLUB" DI SKY: “UN BEL CAZZOTTONE MA I ROSSONERI MA NON SONO ANCORA AL TAPPETO” - ROSSO PER ROMAGNOLI, PARTITA STREPITOSA DEL "GENERALE" RINCON CHE ESCE TRA GLI APPLAUSI (ANCHE CAIRO SI ALZA IN PIEDI...) - VIDEO