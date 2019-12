LA TORRE CADENTE - DALLA SERIE A ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI: ARRESTATO L’EX ATTACCANTE DEL CAGLIARI NUNZIO LA TORRE – NELLA RETATA ALTRI 24 SONO FINITI IN MANETTE INSIEME ALL’EX CALCIATORE - IL 46ENNE AVREBBE GESTITO UNA PIAZZA DI SPACCIO A CATANIA PER CONTO DEL CLAN CAPPELLO BONACCORSI. IL GIRO D'AFFARI GIORNALIERO DELLA VENDITA DI MARIJUANA E COCAINA ERA DI 7/8MILA EURO - VIDEO

Il top nella sua carriera lo aveva raggiunto a Cagliari. Stagione 1993/94, Nunzio La Torre arriva in Sardegna per volere di Massimo Cellino. L'attaccante ha appena lasciato il Siracusa per tentare di sfondare nel calcio che conta ma senza fortuna. Dopo Cagliari, una carriera a Catania sempre come attaccante.

Poi i problemi con la giustizia, culminati con le ultime notizie di cronaca.

C'è infatti anche il nome di Nunzio La Torre tra quelli dei 25 arrestati dalla polizia a Catania. Il 46enne avrebbe gestito una piazza di spaccio al Tondicello per conto del clan Cappello Bonaccorsi. Secondo le indagini il giro d'affari giornaliero della vendita di marijuana e cocaina era di 7/8mila euro.