11 mar 2021 16:55

TOTO’ ANTIBO RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA A PALERMO PER EMBOLIA POLMONARE: L’EX PRIMATISTA ITALIANO DEI 5000 E DEI 10.000 È IN CONDIZIONI CRITICHE – TEMPO FA IN UN’INTERVISTA AVEVA DETTO: "IO, MALATO E DIMENTICATO. L’ITALIA SI DEVE VERGOGNARE. NON C’E’ SOLO IL COVID..." – L’ARGENTO NEI 10MILA AI GIOCHI DI SEUL DA 30 ANNI COMBATTE L’EPILESSIA E DA 7 MESI ASPETTA UN’OPERAZIONE PER RIDURRE LE CRISI (2 AL GIORNO) – VIDEO