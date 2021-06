IL TOTTENHAM RICOMPONE LA COPPIA CONTE-PARATICI? SOLO UNA DISTANZA DI 3 MILIONI FRA RICHIESTA E PROPOSTA DI INGAGGIO RALLENTA IL MATRIMONIO – ANCELOTTI E LA BATTUTA SU RONALDO: "È A FINE CARRIERA? SÌ, HA FATTO SOLO 30 GOL" – E SU MBAPPE’… - VIDEO

Monica Colombo per il "Corriere della Sera"

antonio conte

La strana coppia che insieme ha già conquistato tre scudetti e due Supercoppe italiane si potrebbe riformare presto a Londra. Antonio Conte e Fabio Paratici, i due esodati illustri del campionato italiano, dopo aver sfiorato la ricomposizione della coppia la scorsa estate a Torino (progetto naufragato solo per il niet di Andrea Agnelli), stanno per riunirsi sulle sponde del Tamigi.

L' ex tecnico dell' Inter, dopo aver girato le spalle al progetto di ridimensionamento di Zhang e aver incassato la buonuscita di 7 milioni dai nerazzurri, sta trattando - attraverso il fratello-agente Daniele - il passaggio al Tottenham. Il club londinese, dopo aver esonerato Mourinho e gestito l' interregno di Mason, ha chiuso la stagione al 7° posto e con la qualificazione alla Conference League.

Il presidente Levy ha ambizioni di rinascita e punta sul tecnico che ha già vinto la Premier con il Chelsea nel 2017. I contatti fra i londinesi e l' ex ct, innamorato del calcio inglese, sono bene avviati e solo una distanza di 3 milioni fra richiesta e proposta di ingaggio rallenta il matrimonio.

fabio paratici della juventus

L' ex interista, rimasto impressionato dallo stadio di proprietà e dal centro sportivo all' avanguardia, accetta di tornare a lavorare in una piazza che non parte in pole per lo scudetto ma gli garantisce la possibilità di lavorare senza l' assillo del successo a tutti i costi. Con Conte si trasferirebbe in Inghilterra anche Fabio Paratici, reduce dal clamoroso addio alla Juventus dopo undici anni.

L' ex manager bianconero, lusingato dalla proposta, darà una risposta definitiva ai londinesi settimana prossima: la responsabilità di gestione dell' area tecnica e il desiderio di rivalsa sul club che lo ha messo alla porta senza tanti complimenti lasciano presagire che accetterà la proposta.

ANCELOTTI RONALDO

Carlo Ancelotti si è presentato ieri a Madrid. «Quando mi hanno chiamato ho avuto zero dubbi, qui sono a casa. Il ritorno di Cristiano? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, anche se si tratta di Ronaldo per cui ho grande affetto. Abbiamo una rosa ampia che va sfoltita». La curiosità dei giornalisti è tutta sul possibile arrivo di Mbappè. «I giocatori di qualità ti danno più possibilità di vincere. È importante avere una squadra che abbia equilibrio, qualità, capacità di sacrificio e di giocare insieme».

I grandi club scaldano i motori: oggi Simone Inzaghi sarà a Milano per visitare la sede e il centro Suning di Appiano, mentre Massimiliano Allegri tornerà per la prima volta alla Continassa per incontrare Cherubini e Nedved. Sarà l' occasione per un primo vertice di mercato: verrà rinnovato il contratto a Dybala?

Vincenzo Italiano, sondato da Sassuolo e Samp, si toglie dal mercato e rinnova il contratto con lo Spezia fino al 2023.

REAL MADRID COPA DEL REY CRISTIANO RONALDO COENTRAO PEPE cristiano ronaldo ancelotti