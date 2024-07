9 lug 2024 19:02

TOTTI, COME SO ‘STE VACANZE? SO’ GRECHE! FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI SI SPIAGGIANO A NAXOS, OSPITI NEL RESORT (DA 1.300 EURO A NOTTE) DI MANOLAS, EX COMPAGNO DI SQUADRA DEL PUPONE - IL CAPITANO E L'EX SIGNORA CAUCCI FANNO ORMAI COPPIA FISSA DA QUANDO L'EX CALCIATORE SI È SEPARATO DALLA MOGLIE ILARY BLASI E ORA STAREBBERO ASPETTANDO LA FORMALIZZAZIONE DEL DIVORZIO PER CONVOLARE A NOZZE – VIDEO