TOTTI RICOMINCIA DAL…PADEL: "QUESTA ROMA NON MI MANCA. NON TORNO, NESSUN RIPENSAMENTO" – SHOW DELL’EX CAPITANO A SABAUDIA CON VIERI, CANDELA, MALAGO’, PARDO – DJ BOBO SCATENATO IN CONSOLE: “NON SEGUO PIÙ LA ROMA DOPO QUELLO CHE HANNO FATTO A TOTTI E DE ROSSI. LA JUVE E’ UNO SQUADRONE INCREDIBILE. CON DZEKO E LUKAKU SARÀ UN'INTER DEVASTANTE. QUALCUNO CHE MI SOMIGLIA? NESSUNO. IO SONO UNICO" – TOTTI, L'INSALATA DI RISO E IL TWEET DI MARIA LATELLA

Da www.corrieredellosport.it

totti

La sua prima uscita pubblica senza la Roma. Francesco Totti nella sua Sabaudia ha partecipato questa sera alla Gillette Padel Vip Cup, evento che sostiene la campagna dell’Associazione Italiana contro le Leucemie “Dona 1 km”. L’ex numero dieci è sceso in campo insieme a tanti amici per l’iniziativa benefica dedicata all’assistenza domiciliare per i pazienti ematologici.

Volto disteso, sorridente e in ottima forma, Totti è stato acclamato dai tanti tifosi presenti nella Piazza centrale della cittadina, a pochi chilometri dalla sua villa tra le dune. Sono trascorse tre settimane dalla conferenza stampa in cui ha annunciato il suo addio al club giallorosso, oggi la bandiera giallorossa ha deciso di tornare sotto i riflettori senza ancora aver svelato il suo futuro.

“Ho ricevuto tante proposte in questi giorni, sto riflettendo su quale scegliere”, ha dichiarato la Totti in esclusiva al Corriere dello Sport. “Questa Roma non mi manca, ad oggi non mi manca niente.

totti vieri

Non ho sentito nessuno dei dirigenti dopo il mio addio. Dopo la conferenza stampa sono stato un po’ con la famiglia”. Francesco non ha avuto ripensamenti da quel 17 giugno, quando si è dimesso da dirigente della Roma: “Assolutamente no, nessun dietrofront. Se faccio determinate scelte poi non torno indietro. De Rossi? Certo che ci siamo sentiti. Anche lui sta a Sabaudia”.

totti vieri copia

Totti-Vieri che coppia a padel!

Totti è sceso poi in campo per il grande match della giornata: l’ex numero dieci in coppia con Christian Vieri ha sfidato il presidente Malagò e Vincent Candela. Poco prima dell’inizio della partita Vieri aveva dichiarato di non seguire più la Roma dopo il trattamento riservato a Totti e a De Rossi: “Beh, ci credo - la risposta dell'ex capitano -. Lui è un grande amico, ma fa riflettere il fatto che non sia neppure della Roma e la pensi così…”.

2. DJ VIERI ALLA CONSOLE: CHE SHOW CON PARDO E FERRARA!

Da www.corrieredellosport.it

vieri pardo ferrara

Il dj che non ti aspetti. O forse sì. Christian Vieri ieri sera ha dato spettacolo sulla spiaggia di Sabaudia in compagnia di tanti amici invitati per la Gillette Padel Vip Cup. Dal divertimento con pallina e racchetta, all'intrattenimento con cuffie e console: l'ex centravanti all'Oasi di Kufra ha preso in mano la serata dopo l'apertura del dj Luca Cassani per scatenare i tanti ospiti delle serata che dopo la cena a base di pesce sono scesi in pista al ritmo di dj Bobo.

totti pardo vieri zazzaroni malagò

Oltre ai tanti vip (da Cabrini a Marchegiani, fino all'arbitro Calvarese) chiamati da Vieri per l'evento di beneficenza pomeridiano volto alla raccolta fondi per l'Associazione Italiana contro le Leucemie, allo show serale hanno preso parte anche Ciro Ferrara e Pierluigi Pardo, scatenati alla console insieme a Bobo: tanti selfie con gli ospiti, risate e buona musica. Quest'oggi si ricomincia con il torneo di Padel, ma nella piazza di Sabaudia il vero protagonista sarà di nuovo Francesco Totti che ieri ha rubato la scena tra interviste e colpi di classe anche nel campo di vetro.

3. VIERI

Da www.corrieredellosport.it

totti 1

"Dopo quello che è successo con Totti e De Rossi non seguo più la Roma. Non mi interessa". Christian Vieri ha scelto il silenzio, non ha voluto commentare le nuove mosse della Roma, deluso dal club per gli addii dei due ex capitani giallorossi. Juventus, Napoli e Inter: ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter ha parlato delle mosse di mercato delle big di Serie A, a margine dell'evento benefico Gillette Padel Vip Cup.

La Juventus è ancora un passo sopra le altre?

"Sì, ha ancora la rosa più forte. Le altre squadre però si stanno rinforzando, è meglio non parlare più della forza dei bianconeri perché poi si creano troppe aspettative per le altre. Parliamo dell'Inter che sta migliorando, del Napoli che si sta rinforzando: questo è positivo. La Juventus ha Cristiano Ronaldo, ha preso Rabiot, Ramsey... È uno squadrone incredibile".

Quale squadra si sta muovendo meglio?

pardo totti candela

"L'Inter. Con Dzeko e Lukaku sarebbe una squadra devastante. Poi Conte e forte, vogliono fare delle cose importanti. Il Napoli è già una buona squadra, gioca il calcio migliore e si è rinforzata con Manolas".

L'impatto di Conte?

"Lui è un grande allenatore, dà grande forza alla squadra. Ti sta addosso tutto l'anno e ti aiuta mentalmente. L'Inter deve continuare su questa strada".

La Roma invece ha scelto Fonseca e sta cambiando molto nell'organico.

"Non seguo più la Roma. Dopo quello che è successo con Totti e De Rossi non la seguo più. Non mi interessa".

C'è un giocatore che può ricordare Vieri?

maria latella tweet cabrini

"No, non c'è nessuno che mi somiglia. Io sono unico".

malagò bobo vieri vieri