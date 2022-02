“CI HANNO FERMATO QUANDO HANNO CAPITO CHE STAVAMO PER ARRIVARE AI PIANI ALTI” – ANTONIO DI PIETRO SI INCAZZA NEL TRENTENNALE DI MANI PULITE: “PRIMA DI ANDARMENE VORREI METTERE TUTTO IN RETE AFFINCHÉ QUALCUNO UN GIORNO POSSA LEGGERE QUELLA DIVERSA VERITÀ RISPETTO A QUELLO CHE È STATO RACCONTATO. SONO UNA VERGOGNA PER IL PAESE I LADRI, I CORROTTI, GLI EVASORI FISCALI, I MAFIOSI O CHI, COME ME, LI HA SCOPERTI CON L'INCHIESTA MANI PULITE? IL PAESE ERA MALATO DI CORRUZIONE ENDEMICA…”