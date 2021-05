TRAGEDIA IN UNA SINAGOGA IN ISRAELE – UNA TRIBUNA È CROLLATA SOTTO IL PESO DEI FEDELI CHE SI ERANO RADUNATI NELLA SINAGOGA ORTODOSSA DI GIVAT ZEEV PER CELEBRARE SHAVUOT, UNA DELLE TRE FESTE DI PELLEGRINAGGIO: IL BILANCIO PROVVISORIO È DI DUE MORTI E UNA SESSANTINA DI FERITI… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

crolla tribuna in una sinagoga in israele 3

Almeno 2 morti e una sessantina di feriti nel crollo di una tribuna nella sinagoga ortodossa di Givat Zeev. Alcuni video pubblicati su Twitter mostrano una sinagoga piena di gente e una gradinata che crolla improvvisamente.

L’incidente avviene mentre in Israele si festeggia Shavuot, una delle tre feste di pellegrinaggio. Accade poche settimane dopo che 45 persone sono state uccise in un crollo simile in un santuario sul monte Meron, nel nord del Paese.

