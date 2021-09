UN TRASFERIMENTO FRANC(K)AMENTE INASPETTATO – FRANCK RIBERY È ARRIVATO A SALERNO PER LE VISITE MEDICHE E LA FIRMA SUL CONTRATTO CON LA SALERNITANA – DOPO LA FINE DEL CONTRATTO CON LA FIORENTINA IL CAMPIONE FRANCESE SOTTOSCRIVERÀ UN CONTRATTO DI UN ANNO CON OPZIONE DI PROLUNGAMENTO IN CASO DI SALVEZZA - VIDEO

È il grande giorno di Franck Ribery alla Salernitana. Il fuoriclasse francese è arrivato in città per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club granata per la prossima stagione (con opzione per il 2022/23 in caso di salvezza).

Di buon mattino è partito con il suo jet privato in direzione Napoli, dove è atterrato poco prima delle 10. Da lì si è poi spostato a Salerno, dove ha già posato con la sciarpa del club, per mettere tutto nero su bianco. I tifosi campani possono iniziare a sognare.

Dopo il mancato accordo per il rinnovo con la Fiorentina, la straordinaria carriera di Ribery riparte dunque da Salerno, dove il fuoriclasse francese sarà chiamato ad aiutare la squadra a raggiungere una salvezza non semplice.

Per uno che in carriera ha vinto tutto (9 campionati tedeschi, 6 coppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per club, giusto per citare i trofei principali), si prospetta una sfida certamente stimolante. La Serie A e Salerno sono pronti ad accoglierlo.

