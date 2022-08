TRAVOLTI DA UN INSOLITO CULETTO NELL'AZZURRO MARE DI AGOSTO - LA RICONOSCETE DALLE CIAPET A MOLLO? DOPO I SUCCESSI ESTIVI SI RILASSA A CRETA INSIEME AL FIDANZATO CHE PRATICA LA SUA STESSA DISCIPLINA SPORTIVA - “È UN BEL MOMENTO, SIAMO FELICI, LUI MI DÀ LA CARICA PERCHÉ VIVE I MIEI STESSI PROBLEMI” - DI CHI SI TRATTA?

SIMONA QUADARELLA

Da tag24.it

Simona Quadarella, da qualche anno, fa coppia fissa con Alessandro Fusco, nuotatore anche lui, appartenente al corpo delle Fiamme Gialle. Con Simona, oltre al sentimento che li unisce, condivide la grande passione per lo sport e, in particolare, per il nuoto. Vive a Roma e oltre alla sua passione per il nuoto coltiva anche un altro impegno, dato che ha intrapreso gli studi universitari in Economia.

Parole al miele

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, la nuotatrice ha raccontato qualcosa sul sentimento che li lega, senza però scendere in profondità: “È un bel momento essere felici, un grande segnale che mi serve a staccare dal nuoto, e lui mi dà la carica perché vive i problemi del nuotatore“.

