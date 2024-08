TRIGORIA DEI VELENI! – L’EX DIRETTORE SPORTIVO DELLA ROMA WALTER SABATINI DENUNCIA: “DUE IMPIEGATI O IMPIEGATE CHE SI SENTONO DIRIGENTI VIETANO A BRUNO CONTI ANCHE L'INGRESSO AL RISTORANTE. NON SO CHI DECIDA MA È UN INSULTO AL CALCIO” – “MI SONO STATE RIFERITE COSE INASCOLTABILI CHE RIGUARDANO DE ROSSI. IL PROBLEMA DELLA ROMA NON È LA ROSA, MA BEN ALTRO. È CHE A TRIGORIA ‘DIO È MORTO’, PERCHÉ È STATO SOPPRESSO IL SENTIMENTO, IL RISPETTO” – BRUNO CONTI SMENTISCE SABATINI: “NON È MAI ACCADUTO CHE MI ABBIANO IMPEDITO L'ACCESSO AL RISTORANTE DI TRIGORIA”

(ANSA) - "Non è mai accaduto che mi abbiano impedito l'accesso al ristorante di Trigoria. Il mio rapporto con la mia società è sempre stato idilliaco. La famiglia Friedkin mi ha sempre tributato un grande rispetto che io ricambio". Così Bruno Conti, bandiera giallorossa, smentisce in maniera categorica le parole di Walter Sabatini che, a Radio Serie A, aveva rivelato come a suo dire all'icona giallorossa, campione del mondo nell'82, fosse stato impedito l'ingresso al ristorante del centro sportivo giallorosso.

Da ilmessaggero.it

walter sabatini foto di bacco (6)

L'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi sulla situazione di Bruno Conti. Il ds si è schierato dalla parte dell'ex leggenda giallorossa, spendendo parole di elogio importantissime nei suoi confronti, in merito al fatto che gli sia ormai vietato anche l'accesso al ristorante di Trigoria.

Sabatini ha parlato così: «Un uomo come Bruno Conti che è una leggenda del calcio giocato e non solo, quella di Bruno è stata una carriera straordinaria anche da dirigente oltre che sul rettangolo verde, non a caso è stato il miglior giocatore del Mondiale '82 quando partecipavano Maradona, Zico.

bruno conti de rossi totti

Lui ha individuato e accompagnato bambini fino alla soglia della Serie A. Mi vengono in mente Totti, De Rossi, Aquilani, Scamacca, Politano.»

Il direttore sportivo ha proseguito: «A quest'uomo gli viene vietato l'ingresso al ristorante, non so chi fa le cose a Trigoria ma questo è un insulto non solo a Bruno ma al calcio. Mi sembra di aver capito che due impiegati o impiegate che si sentono dirigenti decidono e vietano l'ingresso a Conti. Questo offende non solo il calcio romano ma il calcio internazionale.

Sto dicendo solo la verità, con Bruno ci ho parlato ed era molto rammaricato e deluso. Questa storia potrebbe anche non riguardarmi ma siccome amo il calcio non posso sopportarla questa cosa. Bruno Conti ha prodotto ricchezza per la Roma, oltre ad essere una leggenda calcistica» ha concluso Walter Sabatini.

walter sabatini foto di bacco (7)

SABATINI

Da giallorossi.net

Torna a parlare della Roma Walter Sabatini. L’ex ds giallorosso non ha risparmiato critiche alla nuova gestione, svelando indiscrezioni che sono arrivate all’orecchio del dirigente. Le sue parole: “Mi sono state riferite cose inascoltabili che riguardano De Rossi. Il problema della Roma non è la rosa, ma ben altro. È che a Trigoria ‘Dio è morto’, e non voglio offendere nessuno ma faccio riferimento a un brano di Guccini. È morto perché è stato soppresso il sentimento, il rispetto, la lealtà.

dan friedkin

Faccio riferimento a cose che mi dicono, chi lavorava fino a un mese fa nella Roma mi ha raccontato cose che con garbo definisco inquietanti. Sono stati allontanati collaboratori di grande storia nella Roma, allontanati in maniera brusca, coatta. Gli è stato solo comunicato il licenziamento senza motivazioni, fatti accompagnare dalla vigilanza nei loro uffici a prendere le loro cose, perché temevano sabotaggi”.

E ancora: “Quando accadono queste cose non c’è futuro per un club. Il calcio vive ancora di sentimenti, che si trasmettono per osmosi. Se l’atmosfera è quella la squadra rimarrà arida. Dico un’altra cosa, insulsa.

walter sabatini foto di bacco (8)

Un uomo come Bruno Conti, una leggenda del calcio, non solo giocato, miglior giocatore del Mondiale ’82 su Maradona, Rummenigge, Falcao, è stato straordinario anche da dirigente. Il calcio gli deve tantissimo, ha preso e accompagnato bambini fino alla Serie A. Il 30% dei giocatori del panorama nazionale escono da Trigoria. A quest’uomo viene negato l’ingresso al ristorante. È un insulto al calcio.

Io non so come fanno le cose a Trigoria, ci sono impiegati che si sentono dirigenti. Vietare l’ingresso al ristorante a Bruno Conti offende il calcio internazionale, non solo romano. Con Bruno tra l’altro ho parlato l’altroieri ed era molto rammaricato e deluso. Io amo il calcio e tutto quello che gira dentro e fuori dal calcio, non posso sopportarla questa cosa. Conti ha prodotto ricchezza per la Roma, non è solo una leggenda riconosciuta in tutto il mondo.

bruno conti foto di bacco

Mi vengono in mente giocatori come Scamacca, Aquiliani, Frattesi, Politano, Francesco Totti che è nato nella Lodigiani ma Bruno ha intercettato portandolo a Trigoria. Parliamo della storia del calcio. Conosco questi temi attraverso persone che hanno lavorato con me ed erano nella Roma fino a qualche tempo fa. È una tendenza, le proprietà arrivano e decidono sul conto di persone che neanche conoscono“.

walter sabatini foto di bacco (3) bruno conti sandro pertini dan friedkin

walter sabatini foto di bacco (5) walter sabatini foto di bacco (1) walter sabatini foto di bacco (2) walter sabatini foto di bacco (4)