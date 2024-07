SUL TRONO DI SPADE! IL TERZO ORO PER L’ITALIA LO CONQUISTANO LE REGINE DELLA SPADA FIAMINGO, RIZZI, SANTUCCIO E NAVARRIA CHE TRIONFANO IN FINALE CONTRO LE PADRONE DI CASA DELLA FRANCIA – ARGENTO NELLA GINNASTICA ARTISTICA PER LE "FATE" (MANILA ESPOSITO, ALICE D’AMATO, GIORGIA VILLA, ANGELA ANDREOLI ED ELISA IORIO) NELLA PROVA A SQUADRE: LE AZZURRE CHIUDONO AL SECONDO POSTO DIETRO GLI STATI UNITI DI SIMONE BILES - GREGORIO PALTRINIERI È BRONZO NEGLI 800 METRI STILE LIBERO E SALE SUL PODIO PER LA TERZA OLIMPIADE CONSECUTIVA... - VIDEO

Medaglia d'argentooo?!!

Gara indimenticabile delle ragazze. Una medaglia storica, dal valore specifico inestimabile.

Erano solo 96 anni che l'Italia mancava dal podio olimpico di una gara a squadre di #ArtisticGymnastics

Angela #Andreoli, Alice #DAmato, Manila #Esposito, Elisa… pic.twitter.com/EMATGNC6yn — Simone Salvador (@simonesalvador) July 30, 2024

per me è l’urlo di Santuccio e le altre tre che vengono trattenute perché erano pronte a invadere la pedana, tutto in casa loro

finalmente la rinvincita della squadra di scherma: FANTASTICHE #giochiolimpici #paris2024 pic.twitter.com/M6xNTEbBaQ — isabella insolia (@isainsolia) July 30, 2024

Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi

L’Italia cala il tris! Terza medaglia d’oro della spedizione azzurra all’Olimpiade di Parigi 2024, con una rimonta straordinaria delle ragazze della spada a squadre in finale contro la Francia.

Capolavoro totale di Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che trionfano nell’assalto aggiuntivo 30-29 contro le transalpine. Medaglia di bronzo per la Polonia, vittoriosa nella finalina contro la Cina.

Successo straordinario e storico per le ragazze della spada a squadre femminile, 30-29 in rimonta in finale contro la Francia padrone di casa.

Santuccio cerca di mettere il muso avanti in avvio, ma le prime fasi sono cariche di pressione e attesa. Tante doppie stoccate nei primi assalti, ma Mallo-Breton prova a creare un piccolo break in favore delle transalpine.

Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi spada femminile

Vitalis fa la differenza nel terzo assalto contro Rossella Fiamingo, e dopo il primo terzo di gara la Francia conduce 10-6. Giulia Rizzi dimezza il divario nel mini-assalto contro Candassamy, con il divario di due punti mantenuto poi successivamente anche da Santuccio. Navarria subentra al posto di Fiamingo, ma Mallo-Breton crea un altro micro-parziale per volare sul 19-15 a un terzo dalla fine (anche a causa di un cartellino rosso per entrambe le squadre).

Negli ultimi tre assalti Rizzi e Navarria sono artefici di un vero e proprio capolavoro, con una rimonta pazzesca che riporta la sfida in parità. Santuccio nell’assalto decisivo rischia contro Mallo-Breton, ma a venti secondi dalla fine piazza la stoccata che vale il 29-29 al termine dei nove assalti.

Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi spada femminile

Nell’OT la tensione è alle stelle, ma dopo l’ennesima stoccata doppia di una sfida equilibratissima le azzurre piazzano il colpo del 30-29 che vale la medaglia d’oro. Terzo gradino più alto del podio per l’Italia, undicesimo metallo vinto dagli atl

PALTRINIERI

Gregorio Paltrinieri è praticamente eterno. A distanza di dodici anni dalla sua prima Olimpiade, il capitano della nazionale di nuoto ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 metri diventando il primo azzurro ad andare a podio in tre edizioni consecutive. Il 29enne di Carpi si è dovuto arrendere all'irlandese Daniel Wiffen che si è imposto in 7'38"19 con il record olimpico davanti all'americano Robert Finke (7'38"75) e all'azzurro che ha concluso le proprie fatiche in 7'39"38.

ARGENTO NELLA GINNASTICA ARTISTICA PER LE FATE

Manila Esposito, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Angela Andreoli ed Elisa Iorio ginnastica artistica

Arriva un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, la nona di questa edizione. Le ragazze della Ginnastica artistica vincono l’argento nella prova a squadre, alle spalle degli Stati Uniti di Simone Biles (medaglia d’oro) e davanti al Brasile (bronzo). Azzurre praticamente perfette alle parallele e alla trave, con Manila Esposito e Alice D’Amato sugli scudi, insieme ad Angela Andreoli al Corpo libero ed Elisa Iorio.

Le Fate ce l’hanno fatta! Argento nella Ginnastica artistica a squadre con il punteggio di 165.494 dietro soltanto agli Stati Uniti di Simone Biles (oro con 171.296) e davanti al Brasile (bronzo con 164.497). Le azzurre, accoppiate con gli Stati Uniti, iniziano dal Volteggio: doppio avvitamento per Manila Esposito e Alice d’Amato, che trovano due buoni punteggi: 14.166 e 13.933, esercizio con un avvitamento e mezzo per Angela Andreoli, che ottiene 13.566. L’Italia inizia a dare una spallata importante per la medaglia alle Parallele: Giorgia Villa piazza un 13.766, ma il vero capolavoro lo fa ancora Alice: esercizio perfetto e 14.633.

paltrinieri

Più che buona anche la prova di Elisa Iorio, che con il suo 14.266 porta le Fate al secondo posto (dietro alle americane) al giro di boa. Alla Trave, nella terza rotazione, Manila Esposito non commette errori, assicurandosi un 13.966 fondamentale: bene anche D’Amato, con un 13.933, e anche Angela Andreoli non sbaglia, portando a casa un 13.300 che vale ancora il secondo posto ad un solo esercizio dalla fine. Manila parte non benissimo al Corpo libero con un 12.666, seguito dal 13.466 di Alice. L’ultimo sussulto di Angela Andreoli è perfetto: 13.838 che vale l’argento dietro alle americane e davanti alle sudamericane. L’Italia ritrova la medaglia in Ginnastica artistica dopo 96 anni.

manila esposito

