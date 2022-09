13 set 2022 11:41

IL TROPPO, STROPPA! - BERLUSCONI IERI AVEVA DETTO CHE SI SAREBBE OCCUPATO DEL MONZA E DEL SUO MODO DI STARE IN CAMPO. DOPO UNA NOTTE DI RIFLESSIONE CON "IL CONDOR" GALLIANI HA ESONERATO GIOVANNI STROPPA: I BRIANZOLI, CHE HANNO INIZIATO IL CAMPIONATO CON 5 SCONFITTE E UN PAREGGIO, SARANNO AFFIDATI PER ORA ALL’ALLENATORE DELLA PRIMAVERA, RAFFAELE PALLADINO (EX JUVE). PER LA PANCHINA GIRANO I NOMI DI DONADONI, RANIERI, DE ZERBI E DE ROSSI MA OCCHIO AL COLPO A SORPRESA...