Luca Bianchin per www.gazzetta.it

La Juventus è rimasta fedele al suo piano e non si è fatta condizionare dalla sconfitta con l'Empoli: non ha chiamato Pjanic e non ha investito su un playmaker o su un numero 9. Se sia una decisione buona o cattiva, lo dirà il campionato. La questione interessante però è inserire le scelte di questa estate 2021 nel percorso di crescita della Juve.

NUOVA ERA

Nell'era Cristiano Ronaldo, dal 2018 al 2020, il club sul mercato era intervenuto con decisione. Aveva speso tanto per trasferimenti e ingaggi e, per far quadrare i conti, aveva elaborato complesse operazioni per garantirsi plusvalenze.

Il passivo generato da quegli anni di spese, dagli ingaggi XL e dalle contrazioni alle entrate causa Covid hanno portato la Juve a un cambio di strategia. La Juve ha preso Locatelli, Moise Kean, Kaio Jorge e Mohamed Ihattaren, poi mandato in prestito alla Sampdoria.

Rispettivamente un '98, un 2000 e due 2002, che completano il ritratto dell'estate juventina: calciatori giovani per un'operazione di rilancio a medio termine. Il no a Miralem Pjanic, un giocatore di 31 anni con un ingaggio pesante, va chiaramente in quella direzione.

ICARDI E VLAHOVIC

Icardi in questo contesto non è un nome casuale. I discorsi su Maurito e la Juve sono un eterno ritorno: a ogni mercato, si ripresentano. Il 2022 probabilmente non farà eccezione. Icardi e la Juve in queste settimane hanno ragionato anche sul prossimo anno. Mauro a gennaio saprà quanto spazio avrà nell'attacco irreale con Mbappé, Messi e Neymar... e non è escluso che la Juve possa strappare un prestito alle condizioni gradite.

La Juve tra un anno dovrà decidere se acquistare Morata per 35 milioni ed è possibile che quei milioni vengano dirottati su un altro numero 9. Dusan Vlahovic è ovviamente un candidato. La Juve si tiene costantemente informata sulla sua situazione, come tutti i grandi club, e la scadenza del contratto del serbo - giugno 2023 - significa solo una cosa: battaglia, battaglia internazionale.

2 - JUVE IN CONTROTENDENZA: IL POST-CR7 È FATTO DI ACQUISTI GIOVANI E A BASSO COSTO

Luca Bianchin per www.gazzetta.it

Giovani, non calciatori pronti a fare subito la differenza. A basso costo, non con ingaggio XL. Per una squadra senza Cristiano Ronaldo, non costruita intorno a lui. Il mercato 2021 della Juventus è stato in controtendenza rispetto al passato, perché è chiaro che nel passaggio dall’era-Paratici all’era-Cherubini c’è stato anche un cambio di strategia societaria.

L’attenzione ai conti ha portato un grande cambiamento nelle scelte di mercato, con vantaggi e svantaggi evidenti. Prima di capire quali sono, una sintesi. La Juve ha perso Cristiano Ronaldo, ovviamente l’operazione numero 1 dell’estate, per una scelta del giocatore e del club.

CR7 ha interrotto un’esperienza in cui non credeva più, la Juve ha perso il suo miglior giocatore ma per il 2021-22 dovrà mettere a bilancio solo una piccola parte degli 87 milioni tra ammortamento e ingaggio del numero 7.

Gli altri addii – Demiral in un’operazione molto discussa, Buffon a fine carriera e Frabotta, più i giovani – pesano ovviamente molto meno. In entrata, invece, ecco Locatelli, Kaio Jorge, Kean e Ihattaren, già girato alla Samp. Più il rientro dai prestiti di Perin, De Sciglio e Rugani.

ALLEGRI SU E GIÙ

Allegri insomma ha cominciato con un’accelerazione e finito in frenata. Al momento dell’accordo con la Juve, ha chiesto un centrocampista. Meglio, ha chiesto Locatelli ed è stato servito, con una punta giovane come Kaio Jorge in aggiunta.

Il finale di mercato invece è stato segnato dal mancato ritorno di Miralem Pjanic e dall’assenza di un nuovo numero 9, due figure che Allegri avrebbe gradito. Due figure che il popolo juventino ha invocato dopo lo 0-1 contro l’Empoli. Le ultime 24 ore però hanno chiarito: la Juve ha scelto di restare fedele ai suoi piani.

UOMINI CHIAVE

Il bilancio del mercato, quindi, ruoterà molto intorno a Locatelli, Kean e Morata, per cui la Juve a inizio mercato ha scelto di pagare i 10 milioni per il prolungamento del prestito dall’Atletico Madrid. A loro Allegri chiederà di risolvere i guai in mezzo al campo e in area. Napoli-Juve, Malmoe-Juve e Juve-Milan, il menu alla ripresa, darà le prime – parzialissime – risposte.

