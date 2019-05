20 mag 2019 20:02

TU MI FAI SBANDARE? E IO TI CORCO DI BOTTE – SCAZZO EPOCALE IN PISTA DURANTE LA ''ALL STAR RACE'' DI NASCAR SUL CIRCUITO DI CHARLOTTE: NON APPENA TAGLIATO IL TRAGUARDO CLINT BOWYER, CHE AVEVA SBANDATO A CAUSA DEI RYAN NEWMAN , È SCESO DALL’AUTO E DI CORSA SI È DIRETTO AL FINESTRINO DEL RIVALE PER PRENDERLO A PUGNI…(VIDEO)