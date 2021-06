24 giu 2021 09:54

O TUTTA LA SQUADRA O NESSUNO – LA LINEA DEI GIOCATORI DELLA NAZIONALE SULL’INGINOCCHIATA ANTI-RAZZISMO AGLI EUROPEI - LA SQUADRA, DOPO LE CRITICHE DI LETTA, HA PROGRAMMATO UNA RIUNIONE PER GIOVEDÌ 24 IN CUI SCEGLIERE LA MOSSA DA FARE – IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA: “NESSUNA IMPOSIZIONE" – VA DA SE’ CHE L’ANTIRAZZISMO NON SI MANIFESTA METTENDOSI IN GINOCCHIO NE’ TANTO MENO SI POSSONO ACCUSARE I GIOCATORI DELLA NAZIONALE QUALORA DECIDANO DI RESTARE IN PIEDI…