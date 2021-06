TUTTE LE "GAZZATE" DI GASCOIGNE - LE BEVUTE INSIEME A ROD STEWART, WISE CHIUSO IN UN ARMADIETTO E LA FAMOSA ESULTANZA DELLA “POLTRONA DEL DENTISTA”, NATA DOPO UNA SERATA FOLLE IN UN NIGHTCLUB DI HONG KONG - PAUL GASCOIGNE RICORDA IL GOL ALLA SCOZIA A EURO 96 VOTATO COME IL MOMENTO PIU' MEMORABILE NELLA STORIA DEGLI EUROPEI - “IL CALCIO MI MANCA MOLTO. MA NON MI PIACE VEDERE GIOCATORI CHE NEANCHE FESTEGGIANO QUANDO SEGNANO” - E SU FODEN... - VIDEO

Sono passati 25 anni ma Paul Gascoigne è tornato con le braccia larghe, la testa alta e Jamie Redknapp in piedi sopra di lui. L'ultima volta che è successo è stato Il 15 giugno 1996, dopo che Gazza ha segnato un gol che solo lui poteva.

Con il piede sinistro, ha lanciato la palla su Colin Hendry. Con il destro, ha tirato al volo superando Andy Goram. Inghilterra 2, Scozia 0 a Wembley. Quel gol, e la successiva esultanza della “poltrona del dentista”, è stato recentemente votato come il momento più memorabile nella storia degli europei.

Nella prima parte di un'esclusiva intervista, Sportsmail ha incontrato l'inimitabile Gazza per parlare di Euro 96 e di quel famigerato viaggio in Cina e Hong Kong prima del torneo.

GASCOIGNE : La risate che ci siamo fatti, la fiducia, lo stare insieme. Eravamo sull'autobus per andare alle partite cantando quella canzone: "Sta tornando a casa." Quando scendevate dall'autobus, io aspettavo. Cantavo di nuovo la canzone e poi dicevo: "Ora sono fottutamente pronto".

REDKNAPP: Nessuno ricorda davvero quella vittoria contro la Cina, Gaz, ma io sì . Terry Venables fece partire me e te a centrocampo e poi ci disse: "Siete stati fantastici". Sai perché? Perché ogni volta avevo la palla, la passavo a te. Questo era il mio piano di gioco. Non hai mai evitato di prendere il pallone.

GASCOIGNE: Mai. In allenamento, Venables mi dava il pallone e mi diceva: "Affronta questi cinque ragazzi" e lo facevi, era così che mi tenevo in forma.

REDKNAPP : Abbiamo battuto la Cina 3-0, poi l'Hong Kong XI 1-0, e l'allenatore ci disse che potevamo fare quello che vogliamo per rilassarci. Oh ragazzi. Che ricordi hai di quella notte, Gaz?

GASCOIGNE: Era il mio 29esimo compleanno e quindi ho pensato, “Va bene, fanculo, esco” . Ricordo di essere uscito a comprare delle Doc Martens, un grosso sigaro, una bottiglia di champagne e poi di essere entrato nel ristorante dove eravate tutti voi.

REDKNAPP: Poi siamo andati al nightclub “China Jump” e hai notato la “poltrona del dentista”. L’abbiamo provata tutti, ma la persona dietro il bancone ha deciso di fare delle foto e venderle. All'epoca ricordo di aver pensato: “Che figura”, perché mio padre mi avrebbe ucciso se mi fossi schiantato su quella sedia. Ora vorrei averne uno scatto, in ricordo dei vecchi tempi!

GASCOIGNE: Ero solo andato per un fottuto drink! Ma quella è stata una serata memorabile.

Le foto di quella notte sono finite sulla prima pagina del Sun con il titolo, “DISGRACEFOOL”, pagando profumatamente quegli scatti di Gascoigne e compagni con le magliette strappate a brandelli.

Le marachelle dei giocatori inglesi non sono finite qui. Sul volo CX251 diretto a Londra, due schermi televisivi sono stati rotti sul ponte superiore dell'aereo che ospitava la squadra.

La compagnia aerea Cathay Pacific, ha chiesto alla FA di pagare loro £ 5.000 per il danno. La squadra si è presa "responsabilità collettiva". Ecco cosa è successo davvero...

REDKNAPP : Ti ricordi perché avevi quel livido sull'aereo, Gaz?

GASCOIGNE : Alan Shearer mi ha dato uno schiaffo in faccia?

REDKNAPP : Ti eri addormentato, quindi io e Robbie Fowler abbiamo tirato fuori il rasoio e ti abbiamo rasato le sopracciglia. Ti sei svegliato perché ci hai sentito ridere tutti.

Poi hai scoperto perché e ha distrutto degli schermi mentre cercavi di scoprire il responsabile! Ad essere sinceri, visto che eri così biondo, non avevi neanche notato che le tue sopracciglia erano sparite!

GASCOIGNE : Ci siamo fatti una risata. I giornali ci hanno massacrato per quell’episodio, ma alla fine ci ha reso un gruppo più unito.

REDKNAPP : È buffo che tu citi i giornali, Gaz, perché ci hai fregati! Stavano cercando di scoprire chi fosse il responsabile di quegli schermi rotti e tu hai deciso di dirgli: "Sono stati i tre Scouser".

Dicevano che fossimo io, Robbie e Steve McManaman. I giornalisti si sono addirittura presentati a casa mia! Ho chiesto loro perché pensavano che fossi stato io. Risposero “ Ce l’ha detto Gazza...” Grazie Mille!

GASCOIGNE : (ride) Ricordo anche che Dennis Wise è stato messo nell'armadietto sopraelevato. Dopo tutto ciò, sapevo di essere nei guai, quindi sono andato in Galles a nascondermi per un paio di giorni in una clinica della salute e sapevo di essere pronto per il torneo.

La partita di apertura del girone dell'Inghilterra si concluse con un deludente pareggio per 1-1 con la Svizzera. Dopo la partita, Venables disse di nuovo ai giocatori che potevano fare tutto ciò che volevano per rilassarsi...

REDKNAPP : Sono andato nell'Essex dal giovane Frank (Lampard) e decidemmo di andare al nightclub “Faces”. Non ho idea di cosa mi abbia fatto pensare che fosse una buona idea nel bel mezzo di un torneo.

Quando sono arrivato lì, c’erano anche Teddy Sheringham e Sol Campbell. Era sabato sera, ma non è successo niente di stupido. Niente “poltrone da dentista”. Solo qualche drink.

Poi Terry mi chiama la domenica, 'A che giochi stai giocando?' Io, Teddy e Sol eravamo finiti di nuovo in prima pagina sui giornali. Sinceramente pensavo che Terry ci avrebbe cacciato dalla squadra. Ti ricordi dove sei andato?

GASCOIGNE: Sono andato a trovare Rod Stewart! Camminando per una strada, gli dissi: "Dai, Rod, andiamo al pub, ho bisogno di un fottuto drink". Aprì la giacca e tirò fuori una bottiglia di vodka. Io risposi, 'Salute amico!' Poi andammo al pub e lui al karaoke!

REDKNAPP : Scommetto che eri segretamente geloso del fatto che io, Teddy e Sol ti abbiamo rubato la prima pagina! La stampa è stata implacabile con te. Ma dopo quella partita in Scozia eri amatissimo.

GASCOIGNE : Ho oscurato la stampa. Sapevo cosa potevo fare in campo. Non mi ha dato fastidio. Affatto. Quando sono andato alla Lazio è stato lo stesso.

REDKNAPP : Ti hanno perseguitato, avevi quel 'gene mascalzone', come mi piace chiamarlo.

GASCOIGNE : Sicuramente. Ricordo come Venables registrava le sessioni di allenamento e aveva questa grande gru dietro l'obiettivo. Era enorme e c'era un ragazzo lassù, a circa 15 metri da terra, con la sua macchina fotografica che guardava in basso. Così gli ho rubato le chiavi e sono scappato in albergo.

REDKNAPP : Povero ragazzo! È ancora lì adesso, Gaz.

Gara due, e la Scozia è ospite di Wembley. Sai cosa succede dopo...

REDKNAPP : Il giorno prima di affrontare la Scozia, tu ci dissi: "Domani segnerò e quando lo farò, farò la poltrona del dentista, quindi chiunque sia in campo, venga da me, presto". (Gazza scoppia a ridere). Parlami di quel gol, Gaz.

GASCOIGNE : Sapevo che stava arrivando e ho dato una piccola occhiata a Colin Hendry. Se si fosse fermato, avrei portato la palla a terra e l'avrei comunque battuto. Ma dal modo in cui si stava avvicinando a me, sapevo solo di averlo per i coglioni. L'ho alzata sopra la sua testa e ho tirato al volo.

REDKNAPP: Sembra così facile, ma l'hai spostata con il piede sinistro e poi hai tirato al volo con il destro. Bang. Una cosa incredibile per noi comuni mortali.

L'altro giorno ho parlato con Ally McCoist di quel gol. Tu e Ally eravate compagni di squadra dei Rangers all'epoca, ma quando siete tornati in Scozia non ne avete mai parlato nello spogliatoio.

GASCOIGNE: Non ho mai detto una parola.

REDKNAPP : Perché no?

GASCOIGNE : (sorridendo) Perché sapevo di avergli già fatto male. Il danno è stato fatto. Li ho rovinati. Per questo non ho mai detto una parola.

REDKNAPP : Li hai uccisi con il silenzio. Tu e Ally eravate anche buoni amici.

GASCOIGNE : Viveva a circa 3 chilometri da me. Una volta stavo tornando a casa dal pub, era circa l'1.30 e ho pensato: "Conosco il codice di sicurezza di casa sua" e stavo morendo di fame. Allora sono entrato in casa sua e mi sono fatto un panino. Sento qualcuno dietro di me, la luce si accende ed era Coisty con una mazza da baseball in mano.

esultanza poltrona del dentista euro 96

Lui disse: 'Oh, è Gazza. Ci vediamo domattina per l'allenamento'. Risposi: "Ci vediamo Coisty, sto solo facendo un panino", e lui tornò a letto.

(Paul fa una pausa) Adoravo giocare a calcio. Sapevo che ce l’avrei fatta. Sapevo cosa potevo fare con una palla.

REDKNAPP: Sarò onesto, Gaz, non ho molte foto appese in casa del mio periodo da calciatore. Ma ho quella della celebrazione della “poltrona del dentista”, e vedo che l'hai incorniciato anche te su quel tavolo laggiù.

GASCOIGNE : Quando ho segnato, ho fatto uno sprint, mi sono sdraiato, ho alzato la testa e ho aspettato. Era sempre nella mia mente.

REDKNAPP : In realtà l'hanno cronometrato, Gaz, ed è il più veloce che tu abbia mai corso.

GASCOIGNE: (ride) Sapevo che avrei segnato. Lo sapevo.

REDKNAPP: È stato il tuo miglior gol di sempre?

GASCOIGNE : (pausa) Sì. Il migliore. Ne ho segnato uno contro David Seaman, nella semifinale di FA Cup 1991 tra Tottenham e Arsenal. Ma quello, per l'Inghilterra, a Euro 96 in casa, i tifosi che cantano il tuo nome, è stato il migliore.

Gara tre e l'Olanda è l'ultima avversaria dell'Inghilterra nel Gruppo A. Sarebbe bastato un pareggio, ma "Football's coming home" di David Baddiel e Frank Skinner risuonava intorno a Wembley e i ragazzi di Venables erano dell'umore giusto.

Shearer e Sheringham segnarono due gol a testa, l'Inghilterra vinse 4-1 e raggiungemmo la fase a eliminazione diretta...

REDKNAPP : Mi sono rotto la caviglia nella partita contro la Scozia, così finirono i miei Europei. Terry mi disse che potevo andare a casa o restare. Risposi, 'Stai scherzando?' Questo è stato il miglior torneo/addio al celibato a cui abbia mai partecipato! Non c'era modo che me ne andassi.

Eri tanta roba contro l'Olanda.

GASCOIGNE: Li ho rovinati. Ho lavorato sodo, ho fatto alcuni trucchi, ho fatto l’assist per il gol di Alan Shearer e poi . . . (Gazza piange). . . c'erano 80.000 che cantavano il mio nome. Me lo ricordo molto bene. È stata la migliore sensazione del mondo. Dopodiché, ho pensato: "Bene, vinceremo questo torneo".

REDKNAPP: Abbiamo battuto la Spagna nei quarti di finale ai calci di rigore. Tu hai segnato il tuo. Poi arriva la Germania in semifinale. Finisce 1-1, altri rigori, e tu segni di nuovo. Gareth Southgate si fece parare il suo e fummo eliminati.

GASCOIGNE: Quando tiro un rigore, di solito li tiro a sinistra, ma quello l'avevo sbagliato. Il pallone ha colpito il mio tallone ed è andato nell'angolo in alto a destra! Ho pensato “Che culo!”

Mentre andavo per tirare il rigore avevo un nodo in gola. Avevo paura, ma volevo segnarlo per i ragazzi.

REDKNAPP: Come non abbiamo vinto quella partita contro la Germania, ancora non me lo spiego.

GASCOIGNE: Io avevo lasciato gli scarpini in albergo. Ho dovuto prendere in prestito alcuni.

REDKNAPP: Non indossavi nemmeno i tuoi scarpini?

GASCOIGNE : No. Ho chiesto in giro e ho finito per prendere in prestito quelli di scorta di Teddy Sheringham.

REDKNAPP: Non l'ho mai saputo! Oh amico. Se avessi indossato le tue scarpe, i tuoi tacchetti sarebbero stati abbastanza lunghi da toccare la palla di Shearer sul secondo palo!

Guardi molto calcio adesso, Gaz?

GASCOIGNE : Non proprio.

REDKNAPP : Perché no?

GASCOIGNE : Lo trovo difficile. Mi manca molto. Non mi piace vedere giocatori che neanche festeggiano quando segnano.

REDKNAPP : Ti fa perdere la testa ?

GASCOIGNE: Alla grande.

REDKNAPP: Amavi così tanto il calcio che quando sei stato ammonito in quella semifinale dei Mondiali del 1990 contro la Germania, hai pianto perché il tuo torneo era finito.

GASCOIGNE : Non vedi più quel tipo di emozione. Non so se sono infastiditi o meno. Io lo ero.

REDKNAPP: C'è qualcuno che ti piace nella squadra inglese di Southgate per Euro 2020?

GASCOIGNE: Jack Grealish è bravo. Vorrei solo che si tirasse su i fottuti calzini e sembri un calciatore! Ma vuole sempre la palla, il che è un bene. Anche Phil Foden è bravo.

REDKNAPP : Non so se l'hai visto, Gaz, ma Foden ha un nuovo look. È diventato biondo, come te!

GASCOIGNE: Ha solo bisogno di essere più egoista in campo.

Era il mio sogno giocare per l'Inghilterra. Prima dei Mondiali del 1990, Sir Bobby Robson mi disse che avevo ancora una partita per mettermi in mostra, contro la Repubblica Ceca. Feci tre assist, ne segnai uno e vincemmo 4-2.

Mi sono fatto avanti. Amavo giocare per l'Inghilterra. Ne ho adorato ogni minuto.