TUTTI CONTRO L'ALLENATORE, MA SE IL PROBLEMA FOSSE LA MENTALITA' DEI TIFOSI ITALIANI? - STEFANO PIOLI È PASSATO NEL GIRO DI POCHE SETTIMANE DA "EROE" DEI MILANISTI A CAPRO ESPIATORIO DEI PROBLEMI DELLA SQUADRA E LE RICHIESTE DI ESONERO DA PARTE DEI TIFOSI ROSSONERI SI FANNO SEMPRE PIÙ RUMOROSE - MA HA SENSO CHIEDERE LA TESTA DI UN TECNICO CHE HA VINTO UNO SCUDETTO? IL CASO DI JURGEN KLOPP DIMOSTRA COME LA PAZIENZA NON SIA UNA DOTE DEI TIFOSI ITALIANI...

PIOLI INTER MILAN

Estratto dell'articolo di Lorenzo Longhi per “Avvenire”

L’on fire è una parentesi rossonera tra i fischi e l’hashtag PioliOut. Non c’è poesia, non c’è riconoscenza e non c’è nemmeno metodo nel giudicare il lavoro di un allenatore nel calcio italiano, e quello del tecnico del Milan è solo l’ultimo dei casi. […] passare dall’essere il sacerdote del più imprevisto degli scudetti (e icona di un coro pop) a colpevole indiscutibile di una sequenza di insuccessi, e pertanto accostato con facilità e faciloneria al termine “esonero”, racconta in realtà una mentalità, una cultura.

stefano pioli milan sassuolo 1

[…] Eppure il Milan è in zona Europa, è ancora pienamente in corsa per qualificarsi alla Champions e la settimana prossima tornerà in campo negli ottavi della competizione contro il Tottenham. Altrove, in Premier, c’è un Liverpool decimo e a 11 punti dal quarto posto: in un mese ha ottenuto un punto, è stato eliminato dalla FA Cup […] guai però a toccare Jurgen Klopp, per i tifosi dei Reds, e in tutto questo non incidono solamente i trofei messi in bacheca negli ultimi anni.

stefano pioli milan sassuolo

Già, perché l’alchimia creatasi tra l’ambiente e il tecnico tedesco è qualcosa di molto scousers, ancor più che britannico: Klopp è stato amato da subito, e chi pensa ai trionfi dimentica i primi tre anni di costruzione coincisi con tre finali perse. Se fosse accaduto in Italia, dovunque, ne avrebbero chiesto la testa, mentre lì le stagioni in carica sono già otto. Difficile comunque che arrivi ad avvicinare i 22 anni di regno di Arsene Wenger all’Arsenal (e nemmeno parliamo di Alex Ferguson allo United, perché nel suo caso i risultati parlano da soli), dove il francese è parso di troppo solo all’occaso di quella lunghissima esperienza.

jurgen klopp 1

E, comunque, tanto al Manchester United quanto all’Arsenal, è stata la loro eredità a pesare sui successori. Proprio alla guida dei Gunners, oggi, c’è un tecnico che sta vivendo il momento dell’esaltazione, Mikel Arteta, ma gli applausi lo spagnolo se li è dovuti guadagnare, perché i tifosi dell’Arsenal non gli hanno regalato nulla. Nell’inverno 2020-2021 non erano in pochi quelli che lo avevano già bocciato e, […] Arteta ora deve vincere il titolo per garantirsi la gratitudine e salvarsi anche da qualche eventuale passo falso in futuro, esattamente ciò che non viene concesso a Pioli.

jurgen klopp

[…] Ora in Inghilterra c’è un De Zerbi vicino alla qualificazione europea con il Brighton e, al di là dei risultati (che arrivano), piace perché il suo gioco convince e, in Italia, viene portato in palmo di mano dagli esteti del pallone quale portatore sano di una filosofia peculiare. Lo vorrebbero tutti i tifosi italiani, De Zerbi, ma tornare non sarebbe certo la sua fortuna, perché poi al diavolo la filosofia: o vinci o, quando la striscia negativa si allunga e i numeri diventano pessimi, preparati al voltafaccia. Altro che mezze misure: quando non sei più on fire, già è pronto l’hashtag che, dopo il tuo nome, piazza la lapide dell’out.

PIOLI LEAO stefano pioli milan sassuolo 2 stefano pioli JURGEN KLOPP