16 giu 2021 10:33

TUTTI CONTRO GLI SPONSOR - POGBA FA COME RONALDO: IN CONFERENZA STAMPA SCANSA LA BOTTIGLIA DI BIRRA, LASCIANDO INVECE QUELLE DI COCA-COLA E ACQUA - IL MOTIVO DEL GESTO E' NELLA SUA FEDE RELIGIOSA: PER I MUSULMANI L'ALCOL E' PROIBITO - ANCHE LA HEINEKEN, COME LA COCA COLA, E' SPONSOR DI EURO 2020, MA NESSUNO OSA DIRE NIENTE PER NON PEGGIORARE IL RITORNO D'IMMAGINE - DOPO IL GESTO DI RONALDO, LA COCA-COLA E' CROLLATA IN BORSA...