TUTTI PAZZI PER VLAHOVIC - OCCHIO JUVE, L'ARSENAL TI SOFFIA IL CENTRAVANTI SERBO DELLA FIORENTINA: GLI INGLESI STANNO PREPARANDO UN'OPERAZIONE MONSTRE DA 180 MILIONI DI EURO TRA CARTELLINO, INGAGGIO E COMMISSIONE AGLI AGENTI - L'ATTACCANTE, CHE IN 20 PARTITE DI SERIE A QUEST’ANNO HA FATTO 16 GOL E TRE ASSIST, POTREBBE PARTIRE GIÀ A GENNAIO…

Questo Vlahovic piace proprio a tutti. E se in Italia la Juve continua a tenerlo sott’occhio insieme a Mauro Icardi, in Premier l’Arsenal fa sul serio. I Gunners, dopo aver rotto con Aubameyang e con Lacazette in scadenza di contratto, hanno la priorità di trovare una punta centrale già in questo mercato di gennaio.

In cima alla lista del manager Arteta c’è proprio la punta serba della Viola, che ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina e va in scadenza nel 2023. Un'operazione monstre da 180 milioni tra cartellino, ingaggio e commissione agli agenti, che non spaventa i Gunners.

Offerta monstre da quasi 70 milioni di euro

Come scrive il Daily Mail, i londinesi vogliono provare a bruciare la folta concorrenza per il gioiello della Fiorentina e portarlo subito Oltremanica. La Viola si è già tutelata con l'ingaggio di Piatek, e davanti a un'offerta irrinunciabile potrebbe già cedere nei prossimi giorni anziché aspettare una prevedibile asta l'estate prossima.

Proprio l’Arsenal potrebbe investire 58 milioni di sterline (poco meno di 70 milioni di euro) per il cartellino del giocatore, che chiede un ingaggio da 360 mila euro a settimana, per un lordo annuale di circa 17 milioni, a cui vanno aggiunti i 18 milioni di commissione agli agenti.

Una montagna di soldi per una nuova sfida tanto intrigante quanto complicata: la palla passa ora alla Fiorentina e al giocatore, che in cuor suo vorrebbe una squadra certa di giocare in Champions League nella prossima stagione.

Intanto Vlahovic continua a far sognare in campo, nonostante l’ultima sconfitta pesante che la Fiorentina ha subito a Torino (4-0). In 20 partite di A, quest’anno, sono arrivati 16 gol e tre assist. Due i gol messi a segno in Coppa Italia in altrettanti match giocati, ovvero le vittorie contro Cosenza e Benevento.

