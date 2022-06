11 giu 2022 19:23

TUTTI IN SPIAGGIA AL FORO ITALICO – DA BEBE VIO CON AMICI A TAMBERI CON LA MOGLIE, I MONDIALI BEACH VOLLEY RICHIAMANO CAMPIONI OLIMPICI E L’EX CAPITANO DELLA LAZIO NESTA – “AMO QUESTO SPORT, SO CHE CI SONO 9 COPPIE DI ITALIANI E CHE SIAMO MOLTO FORTI. SONO FIDUCIOSO” – LA VITTORIA IN RIMONTA DI LUPO E RANGHIERI. TUTTI PAZZI PER CLAUDIA SCAMPOLI - FOTO BY MEZZELANI