TUTTI IN SPIAGGIA AL FORO ITALICO – DOPO IL KO DI NICOLAI/COTTAFAVA ANCHE LUPO-RANGHIERI ELIMINATI: LE SPERANZE AZZURRE AI MONDIALI DI BEACH VOLLEY SONO AFFIDATE A MARTA MENEGATTI E VALENTINA GOTTARDI CHE VOLANO AI QUARTI – ECCO PERCHE’ NICOLAI E LUPO, MEDAGLIA D’ARGENTO ALLE OLIMPIADI DI RIO 2016 E DI NUOVO INSIEME A TOKYO 2020, NON GIOCANO PIU’ INSIEME – FOTO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da deejay.it

Perché Nicolai e Lupo non giocano più insieme

mondiali di beach volley foto mezzelani masi gmt 029

Gli appassionati di beach volley meno abituati a seguire l’intera stagione, guardando i mondiali a Roma, si saranno posti una domanda: perché Nicolai e Lupo non giocano più insieme? La storica coppia italiana, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e di nuovo insieme a Tokyo 2020, si è infatti separata, sportivamente parlando, al termine della scorsa stagione.

mondiali di beach volley foto mezzelani masi gmt 032

Nicolai e Lupo non giocano più insieme per un motivo snocciolato da entrambi in una serie di interviste, ovvero cercare nuovi progetti e stimoli per continuare una carriera già molto ricca di soddisfazioni. Nel comunicato della Federvolley, Paolo Nicolai spiegava:

Non è stato facile prendere questa decisione, ma come in ogni rapporto lavorativo che si rispetti, dopo tanti anni assieme abbiamo sentito l’esigenza di provare qualcosa di nuovo. È semplicemente una questione di motivazioni con l’obiettivo di fare ancora meglio, se possibile. La stima e l’amicizia che mi legano a Daniele rimarranno invariate.

mondiali di beach volley foto mezzelani masi gmt 027

Anche Daniele Lupo ha confermato le stesse ragioni dell’addio a Nicolai in una delle coppie di beach volley più iconiche nella storia dello sport italiano:

Quello con Paolo è stato un bel viaggio, siamo cresciuti assieme come atleti e come uomini; il nostro è stato un progetto tecnico e sportivo davvero interessante che è risultato essere valido. Ora voltiamo pagina e ci buttiamo a capofitto in qualcosa di nuovo. Ovvio che dopo tanti anni mi dispiace, ma andiamo oltre perché abbiamo davanti a noi nuove sfide.

mondiali di beach volley foto mezzelani masi gmt 015

LUPO-RANGHIERI ELIMINATI

Da oasport.it

Daniele Lupo e Alex Ranghieri sono stati sconfitti nettamente da Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di beach volley. Gli azzurri non sono mai riusciti a tenere testa alla formidabile coppia olandese sulla sabbia del Foro Italico di Roma, dicendo addio ai sogni di farsi strada nella rassegna iridata casalinga. Gli azzurri si sono arresi per 2-0 (21-18; 21-13), anche l’ultimo binomio tricolore in gara esce di scena e chiude al nono posto dopo il ko di Nicolai/Cottafava nel match precedente.

mondiali beach volley foto masi gmt 065

I Campioni del Mondo 2013, nonché bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, si sono involati sul +5 (9-4) nel primo set e poi sono stati bravi a contenere il tentativo di rimonta dei nostri portacolori. Nella seconda frazione il micidiale servizio di Brouwer ha aperto uno squarcio fin dalle prime battute (6-0), Lupo e Ranghieri non sono mai riusciti ad avvicinarsi e la contesa si è chiusa rapidamente. Agli azzurri sono mancati l’incisività a muro, la precisione in fase offensiva e un servizio ficcante, ma soprattutto non sono stati capaci di difendere sugli attacchi variegati e puntuali dei rivali.

fabrizio marchetti e giovanni malago foto mezzelani gmt 005

Brouwer e Meeuwsen torneranno in campo domani (ore 22.00) per fronteggiare gli statunitensi Schalk e Brunner. L’Italia rimane aggrappata alla coppia femminile formata da Marta Menegatti e Valentina Gottardi, attese alle ore 20.00 dal quarto di finale contro le canadesi Bukovec/Brandie.

mondiali di beach volley foto mezzelani masi gmt 034 fabrizio marchetti e giovanni malago foto mezzelani gmt 004