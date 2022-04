11 apr 2022 19:20

TUTTI I SUSHI PORTANO A ROMAN – NEPPURE I CONTI CONGELATI HANNO PLACATO LA VOGLIA DI CIBO GIAPPONESE DI ABRAMOVICH: IL TYCOON SGANCIA 40 MILA STERLINE PER FARSI PORTARE DELLE SPECIALITA' NIPPONICHE DA LONDRA A BAKU IN UN JET PRIVATO - DA QUANTO SI APPRENDE, ABRAMOVICH AVREBBE FATTO UN ORDINE DA 1200 STERLINE. RESTA DA CAPIRE IN CHE MODO SIA ARRIVATO IL CIBO VISTE LE TEMPISTICHE DEL VIAGGIO…