TUTTO FA BODO! LA SQUADRA NORVEGESE, AVVERSARIO DELLA ROMA QUESTA SERA PER IL RITORNO DEI QUARTI DI FINALE DI CONFERENCE, SERVE IL BRODO DI SALSICCIA COME BEVANDA ALLO STADIO, MOLTI TIFOSI SONO RIMASTI DISGUSTATI ALL'IDEA DI PROVARE UN SIMILE PRODOTTO – "È ACQUA CALDA, NON CERCATE DI DIFENDERLA..."

Il Bodo Glimt, avversario della Roma questa sera per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, scatena l'ira di alcuni tifosi di calcio, che hanno scoperto che l'acqua della salsicce viene venduta alle loro partite come bevanda. Footy Scran, un account Twitter dedicato alla condivisione del cibo migliore e peggiore offerto alle partite di calcio, ha pubblicato una foto del drink in questione.

Secondo quanto riferito si tratta di un brodo ottenuto facendo bollire le salsicce in acqua, dal costo di 2,10 sterline. Si dice che sia simile al Bovril, alimento base del calcio britannico ancora venduto in diverse parti del paese. In Norvegia la bevanda si chiama Polsevann e un piatto simile si trova in Svezia, con il nome di Korvsoppa.

Molti fan però sono rimasti disgustati all'idea di provare un simile prodotto, con l'80% delle persone che rifiuterebbero di assaggiare la bevanda, secondo un sondaggio condotto proprio dall'account di Footy Scran. Un sostenitore ha scritto su Twitter: "È acqua calda, non cercate di difenderla".

