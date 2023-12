TUTTO SU JIM RATCLIFFE, IL MILIARDARIO-TIFOSO CHE VUOLE RIPORTARE IL MANCHESTER UNITED AI VECCHI FASTI - IL TYCOON BRITANNICO, CHE SI È COMPRATO IL 25% DEI "RED DEVILS" PER CIRCA 1,25 MILIARDI DI EURO, È NATO A POCHI CHILOMETRI DALL'OLD TRAFFORD. CAPO DEL GRUPPO CHIMICO "INEOS", IL 71ENNE HA GIÀ INVESTITO NEL CICLISMO, NELLA VELA, NELLA F1 E NEL CALCIO (È PROPRIETARIO DEL LOSANNA E DEL NIZZA). MA AD OGGI, I SUOI TEAM (IN TUTTI GLI SPORT) NON HANNO ANCORA VINTO UN TROFEO...

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

Il ragazzino che viveva a 11 chilometri da Old Trafford si è comprato il 25 per cento del Manchester United, la squadra che ci abita dentro. […] ha promesso ai tifosi, quindi anche a se stesso, che questo è solo l'inizio di un duraturo progetto destinato a riportare, negli anni, il club al massimo del successo. Somiglia a una favola.

Solo che il ragazzino in questione, oggi 71enne, prima aveva tentato la scalata al Chelsea e al Newcastle ed è proprietario di pezzi di calcio sparsi: possiede il Losanna e il Nizza. Si è già annesso una franchigia del ciclismo, un terzo della Mercedes impegnata in F1, ha messo su un team di vela, ha spostato il record di maratona a piacimento. Lui si chiama Jim Ratcliffe […] è il capo di un impero petrolchimico, lo ha fondato con due amici, cioè ha messo in piedi un'azienda nel 1992 e sei anni dopo le ha dato un nome evocativo mescolando parole greche, radici latine e iniziali a lui care. […]. È nata la Ineos che sponsorizza auto, pub, bici, corse, fondazioni, barche e pallone. […]

Accusato di comprare quote verdi attraverso i sogni sportivi, non ha mai dato risposte dirette però ha lasciato ai collaboratori il compito di spiegare che in casa sua la ricerca e l'avanguardia sono da sempre la stella polare e lì si investe in energie alternative e consumi sostenibili. Tutto un dire e rinnegare, come per la politica. Dopo la crisi finanziaria del 2008 ha chiesto aiuto ai laburisti, poi ha flirtato con i conservatori, ha spostato il quartier generale della Ineos in Svizzera per poi rimpatriarlo post Brexit. […]

Guarda caso, in ogni luogo che attraversa, Svizzera all'inizio e di confine al Principato dopo, compra angoli di sport. […] fino a ora ha investito miliardi senza lasciare un segno deciso. Ha acquisito la Sky Team che dominava il Tour de France e in proprio non ne ha mai vinto uno, tecnicamente quello del 2019, con Bernal, ma nel momento del passaggio di consegne. Si è tenuto quel direttore sportivo, Brailsford, lo ha messo a capo del dipartimento squadre insieme con Blanc […].

Ora li porterà entrambi dentro il nuovo assetto del Manchester United. Con il Losanna ha voluto imparare: ha stabilizzato una realtà fluttuante, partecipa al rifacimento dello stadio anche se resta molto lontano dai buoni risultati. Con il Nizza è salito di livello, si è dedicato in prima persona all'affare e quest'anno è al secondo posto in classifica, dietro al Psg, fuori dall'Europa. Prende come modello la Red Bull e cerca di non inciampare nelle norme sulle multiproprietà. Prende come modello l'dolo di un tempo, Eric Cantona, e battezza l'operazione acquisto con una sua citazione.

Prende a modello Bannister, che ha impresso il nome sopra un primato del miglio diventato epica, e grazie a Kipchoge, strizza la 42 km in meno di due ore. Senza poter registrare il cronometro perché si è pagato una gara privata su un circuito non omologato, con lepri e tecnologia in abbondanza. Prende in prestito Hamilton, ma alla fine del suo ciclo di trionfi. Punta alla Coppa America e nel 2024 ci riprova dopo aver fallito il precedente tentativo. Gioca, provoca, simula, ancora non firma conquiste: forse voleva arrivare prima a 11 km dalla sua infanzia per essere l'ultimo nostalgico tycoon, un po' magnate e un po'despota.

