8 mag 2020 15:26

TUTTO IL RESTO E’ NAJA – IL CALCIATORE DEL TOTTENHAM SON È STATO RICHIAMATO IN COREA DEL SUD PER UN ADDESTRAMENTO MILITARE OBBLIGATORIO E RISULTA TRA I MIGLIORI NELLE ESERCITAZIONI COL FUCILE. L'ESTERNO OFFENSIVO DEGLI "SPURS" IN FUTURO SARÀ ANCORA RICHIAMATO IN PATRIA PER COMPLETARE LE 544 ORE DI SERVIZIO ALLA COMUNITÀ CHE DEVE SVOLGERE IN 3 ANNI PER ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI LEVA...