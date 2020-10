A TUTTO TOTTI - “E PENSARE CHE LA PRIMA PAROLA CHE HO DETTO È STATA...PALLA” – IL DOC SUL CAPITANO GIALLOROSSO CHE DOPO IL GRANDE LUTTO CHE LO HA COLPITO HA SCELTO DI NON PARTECIPARE ALLA FESTA DEL CINEMA - RICKY MEMPHIS: "E' FAMOSO PURE SULLA LUNA E ANCHE SU MARTE, EPPURE È RIMASTO UN RAGAZZO SEMPLICE, AUTENTICO, ANCORATO ALLE SUE RADICI. LE SUE ORIGINI, SONO LE SUE SICUREZZE, I PILASTRI DOVE AGGRAPPARSI PER NON PERDERE LA COGNIZIONE DELLA REALTÀ..." – VIDEO

Ricky Memphis* per “la Stampa”

*Testo raccolto da Fulvia Caprara

mi chiamo francesco totti

Il motivo principale per cui Francesco Totti è così forte ed è diventato quello che è, sta, secondo me, nel dono che ha ricevuto da Dio. Il talento è talmente tanto che può venire solo da lì. È anche vero che uno può avere tutto il talento che vuole, ma, se non ha la testa sulle spalle e una famiglia che lo sostiene, con dei punti fermi, di sicuro non arriva da nessuna parte.

Non sono cresciuto con lui, ma, da quello che so, penso che la sua famiglia gli sia sempre stata vicina, in modo semplice, con grande amore, trasmettendogli valori, come quelli del sacrificio, del rispetto di quello che fai e del regalo che hai avuto la fortuna di ricevere. Totti è rimasto ancorato alle sue origini, sono le sue sicurezze, i pilastri dove aggrapparsi per non perdere la cognizione della realtà.

E' famoso pure sulla Luna e anche su Marte, se avesse abitanti, eppure è rimasto lo stesso e questo deriva sempre dalle radici e dall' averne capito l' importanza. E' fondamentale non disperdere il proprio talento, l' appoggio dei familiari è basilare, soprattutto quando sei giovane. Nel calcio la carriera è veloce, inizia molto presto, a 16 anni Totti era un fenomeno e debuttava in serie A, a quell' età, se non hai chi ti appoggia e chi ti insegna a gestire la bravura, non puoi farcela.

Di Totti ho letto anche il libro, racconta che i suoi facevano chilometri e chilometri per accompagnarlo agli allenamenti e alle partite. Tutto il suo percorso è stato costruito su basi solide e poi, su queste fondamenta, ci sono quelle capacità incredibili che hanno fatto tutto il resto. Senza dubbio la gente si è ritrovata nel personaggio, anzi, nella persona di Totti, però lui è un grande campione, ci si può identificare fino a un certo punto, perché è una favola, un fuoriclasse.

E poi una persona straordinaria, di una simpatia incredibile. Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, quando era nel pieno dell' attività, ci siamo rivisti molte volte, spesso allo stadio, oppure al mare. Quello che di lui mi ha colpito è che uguale, identico, a come è in pubblico. Francesco Totti è quello che vedi quando fa le interviste, quando appare negli spot pubblicitari, è sempre lui, autentico.

E poi ci sono quei piedi, quella testa, quella velocità di pensiero in campo che lo rendono assolutamente unico. Posso dire di avere con lui una piccola confidenza, l' ho salutato, ci ho parlato, ma, quando ce l' ho davanti, per me è ancora Francesco Totti, e io mi emoziono. E' quel ragazzo semplice che tutti conosciamo, ma anche quella grande stella, quel campione che ha dato lustro alla Roma, che ci ha fatto gioire, che ci ha inorgoglito, anche quando non vincevamo.

