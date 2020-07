TYSON SCATENATO! MARTIN SCORSESE TORNA A OCCUPARSI DI BOXE E GIRERA’ IL FILM SU "IRON MIKE" QUARANTA ANNI DOPO IL CAPOLAVORO CON ROBERT DE NIRO, "TORO SCATENATO" - IL PUGILE SARÀ INTERPRETATO DA JAMIE FOXX...

Salvatore Riggio per corriere.it

jamie foxx tyson

In attesa che Mike Tyson torni sul ring per alcuni incontri di beneficenza (all’età di 54 anni, compiuti il 30 giugno), e in programma ci sarebbe il terzo atto (in tre round) con l’ex rivale di sempre Evander Holyfield, per Iron Mike scende in campo nientepopodimeno che Martin Scorsese. Sarà lui alla regia del film su Tyson. La notizia è stata data direttamente dall’attore protagonista, Jamie Foxx, che ha voluto fortemente interpretare il pugile, durante un’intervista nel programma YouTube All the smoke di Showtime.

Ben 40 anni fa, nel 1980, Scorsese aveva già diretto un film sul pugilato, Raging Bull, ovvero Toro Scatenato con Robert De Niro. Il film su Jack LaMotta è ancora considerato uno dei migliori di tutti i tempi sul tema della boxe. Per questo il ritorno al pugilato da parte di Scorsese è molto atteso.

tyson jamie foxx1

Film da non perdere

Se poi il film è dedicato a un personaggio come Iron Mike che, insomma, nella sua vita ha vissuto qualsiasi tipo di esperienza positiva (il più giovane a conquistare il titolo dei pesi massimi) e negativa (ad esempio, nel 1992 fu accusato di stupro nei confronti di Désirée Washington e condannato a sei anni di carcere. Inoltre, durante la sua detenzione si convertì all’Islam e assunse il nome islamico di Malik Abdul Aziz), l’attesa dei fan è ancora più spasmodica.

mike tyson MARTIN SCORSESE DORME ALLA NOTTE DEGLI OSCAR 2020 scorsese mike tyson e donald trump 1 mike tyson