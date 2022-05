22 mag 2022 16:12

GLI ULTRÀ RIESCONO A FAR CASINO ANCHE QUANDO NON CONTA PIÙ NIENTE - NELL’ULTIMA E INUTILE PARTITA DI CAMPIONATO TRA SPEZIA E NAPOLI (FINITA 0-3), L’ARBITRO HA DOVUTO SOSPENDERE IL GIOCO PER 12 MINUTI A CAUSA DEL LANCIO DI FUMOGENI E DEGLI SCONTRI TRA LE DUE TIFOSERIE RIVALI - QUALCHE SCALMANATO DEL NAPOLI HA SCAVALCATO LA BALAUSTRA PER CERCARE L’AGGRESSIONE FISICA A COLPI DI BASTONI - IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO GRAVINA: “ASSOLUTAMENTE INDEGNO” - VIDEO