LE UNICHE BATTAGLIE PERSE SONO QUELLE CHE NON SI COMBATTONO – FEDERICA PELLEGRINI RIPERCORRE IL SUO “INCREDIBILE VIAGGIO” TRA RECORD, MONDIALI, OLIMPIADI, EUROPEI: “HO PRESO A PUGNI IL MONDO (ANCHE ME STESSA A VOLTE) PER TANTI ANNI, LOTTANDO SEMPRE FINO ALL’ULTIMO CENTIMETRO DI ACQUA DISPONIBILE” – E ORA COSA FARA’? OLTRE ALLA TV ANCHE L’OBIETTIVO DI ESSERE ELETTA NELLA COMMISSIONE ATLETI DEL CIO – VIDEO

FEDERICA PELLEGRINI

federica pellegrini

È stato un viaggio incredibile …..bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!!

Sono felice veramente felice oggi!! Era l’ultimo 200 che volevo, in un’altra finale olimpica!! Ho dato tutta la mia vita a questo sport e ,a questo sport ho preso tutto quello che volevo e anche di più!! GRAZIE a tutte le persone che mi hanno tifata e sostenuta in questi anni ??GRAZIE alla mia FAMIGLIA ♥ (il mio cuore pulsante)..GRAZIE al mio STAFF che non ha mai mollato come me!!

federica pellegrini 11

PELLEGRINI

Estratto dell’articolo di Arianna Ravelli per corriere.it

(…) Adesso inizia un altro pezzo di strada da fare e non c’è la linea della corsia a indicare la strada: «Ma ho un sacco di cose da fare, ora farò volantinaggio al Villaggio per farmi eleggere come atleta Cio.

federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)018

Devo tornare a casa dove mi aspettano, poi voglio festeggiare il mio compleanno perché 33 anni sono un’età importante, e poi a settembre e forse anche novembre c’è la Isl a Napoli. E poi ancora il docu-film, un libro, le registrazioni di Italia’s got talent. E rimarrò nel mondo del nuoto. Lascio la squadra più forte di sempre, lascio in buone mani».

federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)020 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)010 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)007 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)008 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)016 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)009 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)014 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)011 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)012 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)013 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)017 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)019