UOMINI, PRENDETE I POPCORN: È INIZIATO IL #METOO NEL CALCIO FEMMINILE - DOPO LA DENUNCIA DI LISA DE VANNA, LA CALCIATRICE AUSTRIALIANA MOLESTATA PIÙ VOLTE NELLA SUA CARRIERA, SI SOLLEVA IL COPERCHIO SULLE "DONNE CHE PROTEGGONO LE DONNE CHE MALTRATTANO LE DONNE" - ALTRE EX GIOCATRICI, RHALI DOBSON E ELISSIA CARNAVAS, HANNO DETTO DI AVER SUBITO "MANIPOLAZIONI PSICOLOGICHE A FINI SESSUALI" - IL RACCONTO DI DE VANNA: "IL PRIMO EPISODIO AVVENNE NELLE DOCCE. MI AFFERRARONO ALLE SPALLE, MI TIRARONO GIÙ, ERANO PIÙ D'UNA E..."

Francesca Pierantozzi per "Il Messaggero"

lisa de vanna con la maglia della nazionale australiana

Non solo gli uomini: anche le donne possono odiare e far male - alle donne. Lo ha fatto sapere a tutti via Twitter Lisa De Vanna, 37 anni, l'ex centravanti della Fiorentina femminile e soprattutto delle Matildas, le nazionali australiane.

lisa de vanna

È stato un tweet della collega star americana Megan Rapinoe sulle denunce di abusi sessuali nel mondo del calcio femminile Usa a farle tirare fuori quello che aveva dentro da almeno vent'anni, da quando, nemmeno diciassettenne, appena arrivata in nazionale, uscì dallo spogliatoio strisciando per terra e urlando.

la calciatrice lisa de vanna 7

Alcune compagne di squadra avevano abusato di lei. «Pensavano fosse divertente», racconta oggi «dicevano che in fondo lo volevo anche io. Io avevo 17 anni, ero una ragazzina di Perth, non sapevo niente, non capivo niente, me la feci sotto. È successo altre volte».

la calciatrice lisa de vanna 8

IL RACCONTO

A Rapinoe, che il 30 settembre aveva puntato il dito contro «gli uomini che difendono uomini che abusano delle donne» De Vanna aveva risposto che ci sono anche «donne che proteggono le donne che maltrattano le donne», sollevando il coperchio su anni di abusi e violenze subite mentre era con le Matildas.

la calciatrice lisa de vanna 5

E non era la sola. In un'intervista al Sydney Daily Telegraph, la calciatrice - 150 partite e 47 gol in 15 anni con la maglia della nazionale, esclusa dalla lista delle convocate alle Olimpiadi di Tokyo - ha raccontato le tante volte che ha dovuto far fronte ad aggressioni, violenze fisiche o psicologiche da parte delle compagne di squadra: «Pensavano che il problema fossi io e per questo ero isolata, messa a dormire in una stanza a parte».

la calciatrice lisa de vanna 4

Ha raccontato del primo episodio, avvenuto nelle docce: «Mi afferrarono alle spalle, mi tirarono giù, erano più d'una...». «Sono stata molestata sessualmente? Sì. Sono stata vittima d'intimidazione? Sì? Messa al bando? Sì. Ho visto cose che mi hanno fatto stare male? Sì»: De Vanna punta il dito contro l'omertà e le istituzioni che preferiscono voltare lo sguardo altrove.

In un'intervista rilasciata a News Ltd, la giocatrice, che ormai si è ritirata dal calcio, racconta di aver visto «problemi di comportamento a tutti i livelli durante gli anni, da parte di uomini e donne. Le ragazze che arrivano oggi devono essere coraggiose, così come devono esserlo le ragazze che hanno subito le violenze e che devono sapere di non essere sole».

rhali dobson

Dopo De Vanna, altre due ex calciatrici delle Matildas, Rhali Dobson e Elissia Carnavas hanno dichiarato di aver subito aggressioni nella squadra quando era più giovani. Dobson ha evocato «manipolazioni psicologiche a fini sessuali» da parte di compagne di squadra più grandi.

elissia carnavas

La Federcalcio australiana ha detto di aver incontrato in questi giorni De Vanna per «discutere delle sue denunce», ha ricordato la «tolleranza zero per chiunque non rispetti le regole e i valori dello sport».

la calciatrice lisa de vanna 3

«Se Lisa sceglierà di presentare una regolare denuncia attraverso i canali ufficiali allora potremo avviare un'inchiesta anche noi e agire di conseguenza», si legge in un comunicato. «In qualsiasi organizzazione sportiva, in qualsiasi ambiente, il bullismo, le violenze, i comportamenti non professionali mi fanno diventare pazza. Ero troppo giovane, e anche in quanto giocatrice non avevo strumenti per affrontare il problema, ma sono cose che continuano a succedere, a tutti i livelli: è arrivato il momento di parlarne», ha detto ancora De Vanna, che invece parla della sua stagione alla Fiorentina (nel 2019, interrotta poi dal Covid) come «una delle sue più belle esperienze sportive».

la calciatrice lisa de vanna 1

Dopo l'America, dove le numerose denunce di aggressioni hanno portato alle dimissioni di diversi allenatori e anche di Lisa Baird, commissaria della Lega calcio Femminile, la NWSL, una rivolta è scoppiata anche in Venezuela, dove Denya Castellanos, attaccante dell'Atletico Madrid, ha preso la guida di un #metoo del calcio femminile.

la calciatrice lisa de vanna 2 la calciatrice lisa de vanna 6