29 lug 2022 17:46

UOMO O DONNA NON IMPORTA, PAOLA EGONU SCHIACCIA LO STESSO! - LA CAMPIONESSA DELL’ITALVOLLEY È IN LOVE: ORA E' IN VACANZA IN SARDEGNA CON IL GIOCATORE POLACCO MICHAL FILIP – L’AZZURRA, CHE IN PASSATO ERA STATA LEGATA A UNA RAGAZZA, HA ANCHE PIÙ VOLTE DETTO DI ESSERE ATTRATTA DALLE PERSONE A PRESCINDERE DAL GENERE, E DI NON ESCLUDERE DI…