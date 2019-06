LE VACANZE DI CR7: 20MILA EURO DI MANCIA E SARRI A BACIARE L'ALLUCE SMALTATO - È CRISTIANO IL VERO ALLENATORE DELLA JUVE, E IL SUO VICE SARRI COME PRIMO GESTO LO HA RAGGIUNTO CON UN VOLO PRIVATO SULL''AFRICA', BARCA LUNGA 46 METRI AFFITTATA DAL CAMPIONE PER SOLLAZZARE COMPAGNA, MADRE E FIGLI (VIDEO) - LA SETTIMANA SCORSA IN GRECIA AL RESORT DI LUSSO HA LASCIATO QUALCHE SPICCIOLO

Da www.corrieredellosport.it

Vacanze da re per Ronaldo in Grecia. Il fenomeno è stato in questi giorni con famiglia e amici a Costa Navarino nel lussuoso resort dove lo scorso anno venne raggiunto dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per brindare al clamoroso trasferimento in bianconero. CR7 ha soggiornato al Royal Villa Methoni, una struttura con una vista mozzafiato e dotata di ogni benefit, dal costo di 8 mila euro a notte.

paratici sarri agnelli nedved

Così almeno raccontano i media greci: i campione avrebbe avuto a disposizione una piscina, una palestra, una sala per i massaggi, un campo da golf e l’accesso privato alla spiaggia. Cristiano, come documentano i video sui social, si è poi anche allontanato dalla costa su uno yacht per avere ancora maggiore privacy e divertirsi a fare tuffi in mare da un grande scivolo gonfiabile. Prima di salutare e dirigersi in Costa Azzurra, emerge dal gossip dei media ellenici, Ronaldo avrebbe lasciato 20 mila euro di mancia allo staff del resort, come ringraziamento per aver tenuto lontano i curiosi e soprattutto gli obiettivi indiscreti dei paparazzi.

Giampiero De Chiara per ''Libero Quotidiano''

le vacanze di cristiano ronaldo 8

Il primo gesto che un personaggio pubblico, di qualunque settore sia, fa quando arriva a dirigere un nuovo posto è simbolico.

Rappresenta molto del suo carattere e soprattutto può già delineare quello che sarà la sua nuova avventura. E a guardare l' esordio di Maurizio Sarri in bianconero, con il precipitarsi da Cristiano Ronaldo beatamente ancora in vacanza, non è stato in grande stile.

le vacanze di cristiano ronaldo 7

Normale che l' ex tecnico di Napoli e Chelsea, voglia conoscere il campione portoghese, ma perché non aspettare il giorno del ritiro bianconero? Il sospetto è che Maurizio abbia voluto accreditarsi agli occhi a CR7. Un atteggiamento provinciale che dà anche l' idea di una certa insicurezza di fondo. Un gesto di carineria e di rispetto che, però, rischia anche di mettere in difficoltà l' allenatore con gli altri big bianconeri.

MARCIA INDIETRO

le vacanze di cristiano ronaldo 6

Già aver fatto marcia indietro sull' abbigliamento da tenere in campo, lui che è conosciuto come il mister in tuta, durante la presentazione alla stampa («non so se la indosserò, vedremo che mi dirà la società. Basta che non vada nudo in panchina...», aveva scherzato) aveva un po' annacquato l' ottima impressione fatta da Sarri al debutto in bianconero, nonostante molti l' aspettassero al varco per le sue dichiarazioni anti-juventine.

le vacanze di cristiano ronaldo 5

Sarri e Ronaldo, si sono visti sullo yacht del numero 7 portoghese. Un incontro che certamente sarà stato voluto dalla dirigenza bianconera, ma immaginatevi un Capello o un Guardiola che interrompono la loro vacanza e accorrono da un loro giocatore per parlare di schemi, ruoli e obiettivi calcistici. Difficile pensarlo.

Ma Sarri ha una grande opportunità («La Juventus è il coronamento di una carriera», ha specificato sempre il giorno del debutto in casa bianconera) e si è comportato di conseguenza. L' allenatore, accompagnato da Fabio Paratici, è arrivato con un volo privato, atterrato alle 9.45 ieri a Cannes, da Torino, per poi tornare alla volta del capoluogo piemontese per le 16.45, e ripartire, col solo Sarri a bordo, un quarto d' ora dopo, alla volta di Pescara, da dove l' ex allenatore del Chelsea è potuto tornare a due passi da San Benedetto del Tronto ( Acquaviva Picena) nella sua villa con panorama mozzafiato che ha cominciato ad affittare una decina di anni fa e che ora blocca per dodici mesi l' anno, per non correre il rischio di perderla.

SETTE ORE

royal villa methoni

Un summit durato quasi sette ore a bordo di "Africa", un' imbarcazione lunga 46 metri affittata da Ronaldo e attraccata in zona Cogolin. Il tecnico ha voluto dire all' attaccante di voler migliorare i numeri della sua prima stagione a Torino. Per Sarri, CR7 è un attaccante centrale da oltre 40 gol stagionali e le sue 28 reti del primo anno deve dimenticarseli. Nella mente del mister, il portoghese deve essere il punto focale, il terminale della squadra. E allora nessuna ricerca di un altro centravanti (come Icardi o Higuain che a questo punto se vuole restare può fare solo la riserva) spostando l' attenzione del mercato verso altri ruoli (difesa e centrocampo).

cristiano ronaldo in grecia con il figlio le vacanze di cristiano ronaldo 3 le vacanze di cristiano ronaldo 1 royal villa methoni royal villa methoni le vacanze di cristiano ronaldo 2 le vacanze di cristiano ronaldo 4