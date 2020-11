VADO AL MAX! - BIAGGI SULLA VOXAN WATTMAN DIVENTA L’UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO SU UNA MOTO ELETTRICA: OLTRE 400 KM/H – IL PILOTA ROMANO, 4 VOLTE CONSECUTIVAMENTE CAMPIONE DEL MONDO NELLA CLASSE 250 E 2 VOLTE NELLA SUPERBIKE, HA BATTUTO BEN 11 RECORD MONDIALI SULLA PISTA DELL’AEROPORTO DI CHÂTEAUROUX, IN FRANCIA - VIDEO

Nicola Desiderio per motori.ilmessaggero.it

Max Biaggi ce l’ha fatta e, in sella alla sua Voxan Wattman elettrica, ha battuto ben 11 record mondiali all’aeroporto di Châteauroux, in Francia raggiungendo la velocità massima di 408 km/h.

max biaggi

Il pilota romano – 4 volte consecutivamente campione del mondo nella classe 250 e 2 volte nella Superbike (2010 e 2012) – ha messo dunque un ulteriore sigillo alla propria carriera raggiungendo i seguenti record:

quarto di miglio, partenza lanciata, carenatura parziale: 394,45 km/h

quarto di miglio, partenza lanciata, non carenata: 357,19 km/h

1 km, partenza lanciata, carenatura parziale: 386,35 km/h (precedente 329,31 km/h)

quarto di miglio, partenza da fermo, non carenata: 126,20 km/h

max biaggi

quarto di miglio, partenza da fermo, carenatura parziale: 127,30 km/h (precedente: 87,16 km/h)

1 km, partenza da fermo, non carenata: 185,56 km/h

1 km, partenza da fermo, carenatura parziale: 191,84 km/h (precedente: 122,48 km/h)

1 miglio, partenza da fermo, non carenata: 222,82 km/h

1 miglio, partenza da fermo, parzialmente carenata: 225,01 km/h

velocità massima, oltre 300 kg, parzialmente carenata: 366,94 km/h

velocità massima, oltre 300 kg, non carenata: 349,38 km/h

max biaggi

Il record più cercato e prestigioso è il penultimo perché batte il precedente di 329,85 km/h fissato Ryuji Tsuruta in sella alla sua Mobitec EV-02A. Entrambi I limiti sono state compiute su un tratto di un miglio da percorrere in entrambi le direzioni entro 2 ore e facendo una media delle due rilevazioni.

Max Biaggi e la Voxman lavorano al record da tempo e doveva essere tentato sul Salar de Uyuny in Bolivia, che è il lago salato più esteso al mondo (10.542 kmq) e si trova a 3.520 metri di altitudine. La pandemia da Covid-19 ha dapprima ritardato il tentativo e ha poi consigliato di trovare un altro luogo dove tentarlo.

La ridotta lunghezza della pista di Châteauroux e la possibilità di trovare aria più rarefatta lascia più di una speranza affinché l’asso romano con il suo bolide ad emissioni zero possano battere facilmente tutti i record fissati nel corso dello scorso fine settimana, iniziando da venerdì 30 e finendo la domenica 1 novembre. Il programma è di poterlo fare presto e di provare a ritoccarli fino alla fine del 2022.

max biaggi

La Voxman Wattman è spinta da un motore da 270 kW alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio raffreddato a ghiaccio secco, per ridurre al minimo le prese d’aria e curare al massimo l’aerodinamica. La conquista dei record arriva per il 20° anniversario del Gruppo Venturi, azienda con sede nel principato di Monaco condotta da Gildo Pastor che ha rilevato il marchio Voxman nel 2010 per trasformarlo in costruttore di maximoto elettriche. La Venturi detiene il record di velocità per auto elettriche con la Buckeye Bullet 3 (549,43 km/h) ed è presente con il suo team in Formula E, condotto da Susie Stoddart, moglie di Toto Wolff, team principal del team Mercedes di Formula 1.

biaggi

«Quando Gildo Pastor mi ha avvicinato per propormi questo progetto – ha ricordato Max Biaggi – ero curioso, molto motivato e, allo stesso tempo, un po’ dubbioso. Avendolo fatto capire, subito dopo il nostro primo incontro, mi sono accorto immediatamente che, come Gildo, il suo team era guidato da una fede e una determinazione incredibili. Mi dissero: siamo andati vicini ai 600 km/h su 4 ruote, ora vogliamo fare la corte ai 400 km/h su due ruote e niente ci fermerà! Questi record mi rendono felice come uomo. Sono fiero di questo team e contentissimo di riportare questi titoli a Monaco».

fisichella schumi alesi biaggi BIAGGI ROSSI

max biaggi ortisei max biaggi MAX BIAGGI fabrizio frizzi max biaggi