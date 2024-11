UNA VALANGA (AZZURRA) DI SCAZZI! I CAMPIONI DELLO SCI LITIGANO SUL MARCHIO - GIULIANO BESSON, EX SCIATORE E TITOLARE DI UNA AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, LANCIA LA LINEA “VALANGA AZZURRA” DOPO AVERNE DEPOSITATO IL MARCHIO “SENZA IL CONSENSO” DEGLI ALTRI CHE PROTESTANO: “NON È SOLO UN’INIZIATIVA COMMERCIALE, È QUALCOSA DI ETICAMENTE ESECRABILE CHE TRADISCE LO SPIRITO SPORTIVO DI QUEL GRANDE GRUPPO” - DE CHIESA: “PER NOI SI È SQUALIFICATO, QUEL NOME APPARTERREBBE SOPRATTUTTO A THOENI E GROS”

Flavio Vanetti per il "Corriere della Sera" - Estratti

Una Valanga, sì Azzurra, ma che stavolta fa danni e non rotola vittoriosamente verso il traguardo come ai tempi dei campioni che meritarono quel soprannome (il cui copyright, per inciso, spetta a Cesare Pesenti, all’epoca al Corriere della Sera ).

Tutto nasce dalla notizia che l’ex velocista Giuliano Besson — titolare di una azienda di abbigliamento sportivo che porta il suo nome insieme a quello di Stefano Anzi (i due si sono separati da tempo, ma la griffe è rimasta) — ha lanciato la linea «Valanga Azzurra» dopo averne depositato il marchio «senza il consenso».

«Non è solo un’iniziativa commerciale, è soprattutto qualcosa di eticamente esecrabile che tradisce lo spirito sportivo di quel grande gruppo e i sentimenti di chi ama lo sci» dichiarano, indignati, anzi di più, Gustav Thoeni, Piero Gros, Marcello Varallo, Herbert Plank e Paolo De Chiesa. Non solo: nel gesto clamoroso si sentono di coinvolgere, «da lassù», quelli che della ex Valanga purtroppo non ci sono più. «Siamo quindi certi — aggiungono — che alla protesta si uniscono Fausto Radici, Ilario Pegorari, Erwin Stricker e Roland Thoeni».

Una sorta di tsunami sul successo che sta riscuotendo il docu-film dedicato alla Valanga Azzurra, uscito da poco. Pare che l’iniziativa di Besson risalga ad alcuni mesi fa e che l’ex velocista si sia appoggiato a un’azienda di Vicenza riconducibile a lui.

