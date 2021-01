VALENTINO CE L’HA LUNGO. LO YACHT! - NUOVO TEAM E NUOVA BARCA PER IL "DOTTOR" ROSSI: LA NUOVA IMBARCAZIONE, DA 9 MILIONI, E’ LUNGA 23 METRI E SARÀ PRONTA A MAGGIO. VERRÀ RIPAGATA IN PARTE CON LA VENDITA DEL "TITILLA II", IL SUO SECONDO YACHT ACQUISTATO DA UN COLLEZIONISTA FRANCESE. I DETTAGLI DELLA NUOVA BARCA DEL 9 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO CHE QUEST’ANNO CORRERA’ CON IL TEAM PETRONAS YAMAHA...

Titilla III

VALENTINO ROSSI YACHT

Sta per essere varato il Titilla III? Così pare. Si tratta del nuovo yacht di Valentino Rossi, che arriva dopo il Titilla e il Titilla II. Al momento è un'indiscrezione: il 41enne nove volte campione del mondo — che quest'anno correrà la sua 26ª stagione nel Motomondiale (la 22ª in MotoGp) con il nuovo team Petronas Yamaha — avrebbe ordinato la nuova imbarcazione nei giorni scorsi ai Cantieri Sanlorenzo, boutique nautica ligure specializzata nella produzione «secondo le richieste, lo stile e i desideri di ogni singolo armatore».

La barca dovrebbe essere un SX76 di quasi 23 metri, con un design elegante e moderno. Il costo di base di questo tipo di yacht è di circa 4,5 milioni di euro ma, secondo le ultime indiscrezioni, con le personalizzazioni richieste da Vale il prezzo finale potrebbe essere vicino ai 9 milioni. Parte della spesa è stata però coperta dalla vendita del Titilla II, ormeggiato nel porto turistico di Pesaro da ormai una quindicina d’anni e acquistato, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, da un collezionista francese.

VALENTINO ROSSI NUOVO YACHT

Pronto per maggio

Così sarà l’SX76 in mare, in tutti i suoi 23 metri di lunghezza. Colori classici, luminosità e design moderno, con diverse finestre. L’imbarcazione dovrebbe essere consegnata a Valentino nel mese di maggio, nelle prossime settimane sarà invece messa in acqua per il varo tecnico. Tutto dovrà essere perfetto. La sensazione, dalle prime immagini, è che la strada tracciata sia quella giusta.

VALENTINO ROSSI NUOVO YACHT

Lounge

Ecco alcune immagini dei dettagli, interni e esterni, del nuovo gioiello di Rossi. Elegante e ricercato nei minimi dettagli il salottino. Struttura in legno, un lungo divano bianco con cuscini grigio scuro e un tavolino di vetro al centro. Sullo sfondo l’ingresso alle cabine interne.

Saletta da pranzo

Tanto bianco per illuminare questa parte del nuovo yacht. Dalle scale che portano alla cabina superiore fino a un alto mobile, in quella che potrebbe essere la zona dove fermarsi a mangiare. Si intravede infatti sullo sfondo una sedia e un tavolo, con un muro esterno in legno abbastanza alto per garantire la necessaria privacy.

Camera da letto

VALENTINO ROSSI NUOVO YACHT

Ampia e luminosa la cabina adibita a camera da letto, con un matrimoniale e due oblò vista mare. Ai lati comodini con delle prese e moderni lumi. Alla sinistra del letto un armadio a muro, alla destra una piccola e comoda seduta.

VALENTINO ROSSI 1 VALENTINO ROSSI NUOVO YACHT