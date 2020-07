21 lug 2020 18:26

VALENTINO ROSSI, NON È MEGLIO SE TI RITIRI? I TIFOSI SI INTERROGANO SULLA COMPETITIVITA' DEL "DOTTORE" DOPO IL RITIRO A JEREZ – I TEST INVERNALI ERANO STATI INCORAGGIANTI, MA LA PRIMA GARA DELL'ANNO HA RIPORTATO ALLA DURA REALTÀ IL PESARESE: "PER DIVERSE RAGIONI NON RIUSCIAMO A FAR LAVORARE LE GOMME COME DOVREBBERO. IL MIO STILE DI GUIDA NON C'ENTRA. ASPETTARE 4-5 GARE PER DECIDERE DI CONTINUARE IL PROSSIMO ANNO? NO, VOGLIO CONTINUARE”