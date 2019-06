1 giu 2019 17:45

DELLA VALLE DI LACRIME – LA FIORENTINA È UFFICIALMENTE IN VENDITA! LA NOTA DEL CLUB VIOLA: “LA FAMIGLIA DELLA VALLE HA DATO NOTIZIA DELL’ESISTENZA DI UN PROCESSO FINALIZZATO ALLA CESSIONE DELLA SOCIETÀ” – SUL TAVOLO PER ORA C’È SOLO L’OFFERTA DEL MANAGER ITALO-AMERICANO ROCCO COMMISSO – IL MEMBRO DEL CDA (DIMISSIONARIO) PANERAI: “IL PRETENDENTE STA TRATTANDO, NON È DETTO CHE I TIFOSI…”