VAN BASTEN A SCOPPIO RITARDATO: “IL NAPOLI RUBÒ LO SCUDETTO DEL 1990” – L’EX CENTRAVANTI DEL MILAN, AL QUOTIDIANO SPAGNOLO "AS", RISPOLVERA EPISODI DI 31 ANNI FA: “FURONO INCREDIBILI GLI SCANDALI ARBITRALI CONTRO MILAN, INTER E VERONA MENTRE C’ERANO COSTANTI FAVORI PER IL NAPOLI. LA PARTITA CHE GLI È STATA REGALATA A BERGAMO CONTRO L’ATALANTA PER L’EPISODIO DI ALEMAO FU QUALCOSA DI TREMENDO. IL NAPOLI HA VINTO QUELLO SCUDETTO NEGLI UFFICI” - VIDEO

“Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea.

Furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao fu qualcosa di tremendo. Il Napoli ha vinto quello scudetto negli uffici”.

Su Maradona

Era meraviglioso come calciatore. Come persona l’ho conosciuto meglio quando eravamo già in pensione e ho lavorato per la FIFA. Sembrava una grande persona, molto preoccupata per il benessere dei giocatori. Paragone con Messi? Leo è più costante ma lui era più leader. Un vero capitano. Un combattente”.

