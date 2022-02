VAR NELL’ABISSO – L’EX ARBITRO CASARIN COMMENTA IL GOL ANNULLATO ALLA ROMA: ABISSO NON HA FATTO IL DIRETTORE DI GARA, HA ACCETTATO LA SENTENZA TECNOLOGICA. DAL VAR UNA DECISIONE LENTISSIMA. DALLA TV NON EMERGE L’INTENSITÀ DEL CONTRASTO. TOTALE INCERTEZZA. SIAMO PASSATI DAI RIGORINI AI PESTONCINI? - VIDEO

Nella rubrica sul Corriere della Sera, Paolo Casarin analizza gli arbitraggi del derby milanese e di Roma-Genoa col contestatissimo gol annullato a Zaniolo.

Del derby dice che l’arbitro Guida per favorire il gioco ha lasciato andare dei contrasti, che non si possono configurare come falli e cioè impedimenti totali all’altro. La spallata tra Sanchez e Giroud, senza provvedimento arbitrale, rientra in questo contesto.

Zaniolo segna e Abisso conferma. Festeggiamenti prolungati: finalmente Nasca chiama Abisso. Decisione lentissima del Var: la tv produce cinque minuti di dubbi. Abisso al monitor vede finalmente Vasquez allontanare il pallone da terra, in ritardo Abraham pesta il piede del genoano. Dalla tv non emerge l’intensità del contrasto, totale incertezza. Abisso ora non può fare l’arbitro: deve accettare la sentenza tecnologica che non misura. Dopo i rigorini imposti arriveranno i pestoncini?

