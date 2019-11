VAR WEST – GIANNI MURA E LE POLEMICHE SUL VAR: “AMMETTIAMO CHE I CALCIATORI NON CONOSCANO LE NUOVE REGOLE, IDEM GLI ALLENATORI, I TIFOSI, I GIORNALISTI. SE UNO STRUMENTO CHE DOVEVA FAR CHIAREZZA E TOGLIERE DUBBI E VELENI NON FA NULLA DI TUTTO QUESTO, OPPURE LO FA A INTERMITTENZA, MI SEMBRA GIÀ UNA MEZZA BOCCIATURA” - “IL VILUPPO KJAER-LLORENTE ERA…”

Gianni Mura per “la Repubblica”

V ar, ancora tu. Ci hai messo poco a raggiungere bar e Car (per chi ha fatto il militare), a sorpassare Sar e zar, te la puoi vedere con Tar, specie se del Lazio. Sei anche al centro di interrogazioni parlamentari. Mi dirai che non è colpa tua se i politici non hanno il senso del ridicolo. E hai ragione. Solo qui, però. Per il resto, buio. Ammettiamo che i calciatori non conoscano le nuove regole, idem gli allenatori, i tifosi, i giornalisti. Se uno strumento che doveva far chiarezza e togliere dubbi e veleni non fa nulla di tutto questo, oppure lo fa a intermittenza, mi sembra già una mezza bocciatura.

Ammettiamo che il viluppo Kjaer-Llorente non fosse di facile interpretazione, tant' è che la Gazzetta è certa che non ci fosse il rigore, mentre molti altri, non necessariamente tifosi del Napoli, pensano il contrario. A caldo e senza saperlo mi sono trovato sulla posizione di Paolo Casarin, docente libero più che libero docente in fatto di arbitraggi.

Nel viluppo, il danno maggiore tocca a Llorente. Quindi, era rigore. Ormai è andata, a pagare di più è stato Ancelotti. Ingiustamente, se le cose sono andate come le ha raccontate. Il punto è: si può rendere meno fumoso e più chiaro il Var? La proposta di allargare al capitano o al tecnico la possibilità di chiedere il Var ha incontrato consensi anche fuori dal calcio: Zorzi, per esempio. Nel volley è già così ma lì, non essendo sport di contatto, la gestione è più facile.

Sulla Gazzetta , Gianluca Pagliuca suggerisce l' ingresso di un ex calciatore nella stanza dei bottoni, soprattutto per stangare «quelli che cadono al primo soffio di vento». Temo sia irrealizzabile. Un po' perché gli arbitri non cederebbero spazio volentieri e poi perché, per il popolo dei tifosi, un ex calciatore resta fedele ai suoi colori, dunque è di parte.

Nemmeno sarebbe sbagliato mandare sul maxischermo le stesse immagini che si vedono al Var. Più chiarezza si fa, meglio è. Certo, Var o non Var, basterebbe che avessimo altri tre-quattro arbitri come Rocchi. Ieri da 8, per come ha diretto una gara difficile, per come l' ha fermata per i cori contro Napoli e Koulibaly. E bravo Dzeko, a sollecitare applausi di copertura su quel becero sonoro. Ne ascolteremo ancora tantissimi.

